Мужчина прожил в пещере 4 года: теперь он категорически не хочет жениться и работать, в чем дело

35-летний китаец, в прошлом работавший водителем, изменил традиционный стиль жизни на необычный: он обустроил для себя пещеру, в которой уже прожил 4 года и которую не планирует покидать. Брак и работу мужчина отвергает, но вместо этого он стал звездой соцсетей: за его отшельнической жизнью следят несколько десятков тысяч человек.

Related video

Об истории отшельника из пещеры рассказало издание South China Morning Post 12 июня.

Мин Хенцай из юго-западной китайской провинции Сычуань сменил обычную жизнь водителя службы перевозок на жизнь в приспособленной пещере отшельника четыре года назад, и сейчас называет своим домом пещеру.

Работу, на которой Мин зарабатывал 1400 долларов США в месяц, он покинул в 2021 году, чтобы начать другую жизнь. Все это время он считал свою занятость бессмысленной, поскольку работал, чтобы отдать долг родственникам: те уже продали его имущество, чтобы компенсировать свои средства. Также мужчина должен деньги банку, однако уже покинул надежды сделать это.

Тогда Мин обменял свою землю с землей односельчанина, чтобы получить возможность пользоваться пещерой рядом.

"Он потратил 40 000 юаней (6 000 долларов США), чтобы обустроить свой дом в пещере площадью 50 квадратных метров", — рассказывают в медиа.

35-летний мужчина живет в пещере: чем занимается мужчина

QQ.com | человек живет в пещере

Мин Хенцай, несмотря на то, что живет сам в пещере, совершенно не скучает. У него есть свои повседневные ритуалы и график, которого он придерживается.

Каждый день отшельник просыпается в 8 утра, целый день гуляет, читает и работает на земле. Он сам выращивает овощи, которыми питается. Спать ложится в 10 вечера. Средства при этом тратит только на вещи первой необходимости.

Также 35-летний отшельник активно ведет социальные сети, где за ним следят более 40 тысяч человек. Там он также зарабатывает на прямых трансляциях.

Особое внимание пользователей привлекают взгляды отшельника на жизнь. Он считает не только работу бессмысленным делом, но и брак: по его словам, это "пустая трата денег".

"Вероятность найти настоящую любовь очень низкая. Зачем мне так стараться ради чего-то такого редкого?", — говорит Мин.

В сети предполагают, что 35-летний отшельник просто является философом.

Напомним, ранее в Mirror рассказали, как живут католические монахи.

Также в январе в CNN сообщили, что знаменитый отшельник с необитаемого острова в Италии умер в 85 лет.