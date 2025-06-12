Чоловік прожив у печері 4 роки: тепер він категорично не хоче одружуватися і працювати, в чому річ

35-річний китаєць, що у минулому працював водієм, змінив традиційний стиль життя на незвичний: він облаштував для себе печеру, в якій уже прожив 4 роки та яку не планує покидати. Шлюб та роботу чоловік відкидає, але натомість він став зіркою соцмереж: за його відлюдницьким життям стежать кілька десятків тисяч людей.

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Про історію відлюдника з печери розповіло видання South China Morning Post 12 червня.

Мін Хенцай з південно-західної китайської провінції Сичуань змінив звичайне життя водія служби перевезень на життя у пристосованій печері самітника чотири роки тому, й зараз називає своєю домівкою печеру.

Роботу, на якій Мін заробляв 1400 доларів США на місяць, він покинув у 2021 році, аби почати інше життя. Весь цей час він вважав свою зайнятість безглуздою, оскільки працював, аби віддати борг родичам: ті вже продали його майно, аби компенсувати свої кошти. Також чоловік винен гроші банку, однак вже покинув надії зробити це.

Тоді Мін обміняв свою землю із землею односельця, аби отримати можливість користуватися печерою поруч.

"Він витратив 40 000 юанів (6 000 доларів США), щоб облаштувати свій дім у печері площею 50 квадратних метрів", — розповідають у медіа.

35-річний чоловік живе у печері: чим займається чоловік

QQ.com | чоловік живе у печері

Мін Хенцай, попри те, що живе сам у печері, абсолютно не нудьгує. У нього є свої повсякденні ритуали та графік, якого він дотримується.

Кожного дня відлюдник прокидається об 8 ранку, цілий день гуляє, читає та працює на землі. Він сам вирощує овочі, якими харчується. Спати лягає об 10 вечора. Кошти при цьому витрачає лише на речі першої потреби.

Також 35-річний відлюдник активно веде соціальні мережі, де за ним стежать понад 40 тисяч людей. Там він також заробляє на прямих трансляціях.

Особливу увагу користувачів привертають погляди відлюдника на життя. Він вважає не лише роботу безглуздою справою, а й шлюб: за його словами, це "марна трата грошей".

"Ймовірність знайти справжнє кохання дуже низька. Навіщо мені так старатися заради чогось такого рідкісного?", — каже Мін.

У мережі припускають, що 35-річний відлюдник просто є філософом.

Нагадаємо, раніше у Mirror розповіли, як живуть католицькі ченці.

Також у січні у CNN повідомили, що знаменитий відлюдник із безлюдного острова в Італії помер у 85 років.