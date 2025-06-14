Мужчина показал "необычный" способ использовать рабочий стол в офисе: это заинтересовало сеть (видео)

Блогер из США решил совместить свой талант пародиста и рабочий стол в офисе компании, где работает — он использовал подъемный стол, который полностью имитирует платформу, когда певцы исполняют свои песни вживую. Талант мужчины не остался незамеченным, ведь пользователи в соцсетях обнаружили сходство между действиями мужчины и известными звездами сцены.

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Работник одной из компаний в США с именем Башель решил показать "необычный способ" использовать так называемые подъемные столы — пародируя песню исполнительницы Бейонсе, он повторяет ее движения во время одного из ее выступлений. Задумка мужчины нашла отклик среди пользователей соцсетей, которые похвалили мужчину за креативность, пишет Mirror.

Ролик мужчины в Tiktok стал вирусным — за почти три месяца он набрал 7.2 млн просмотров, 1.6 млн лайков и сотни комментариев в социальных сетях. Многие отметили, что действия офисного работника действительно напоминают действия певицы во время ее выступления.

На кадрах заметно, что Башель имитирует песню одного из выступлений Бейонсе. Он сидит на своем подъемном столе для работы, который в определенный момент поднимается автоматически — это напомнило интернет-пользователям постоянное использование платформ, которые поднимают звезд во время выступлений.

"POV: Вы наконец-то нашли причину использовать свой стол для работы", — сделал соответствующее сообщение блогер.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику американца, многие пользователи написали, что даже и не догадывались о "таком использовании подъемного стола". Больше всего юзерам понравились следующие сообщения:

"Интересно, а что директор об этом думает?";

"CEO смотрит, а охрана так вообще офигевает";

"А все же похоже, как на концерте Бейонсе. Сообразительно сделано";

"Теперь Бейонсе поет в офисе";

"Кажется, ему надо бросить работу в офисе. У него отлично получается с пародиями".

Ранее сообщалось, как женщина создала мини-офис в своем шкафу. Пользователей удивило, как крошечное, заставленное вещами помещение превратилось в стильный минималистичный офис с компактным столом, удобным креслом и аккуратными полками.

Впоследствии стало известно, что работница создала самый маленький в мире офис. Однажды женщина по имени Бесси решила действовать, устав от необходимости ежедневно работать за обеденным столом.