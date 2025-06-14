Чоловік показав "незвичний" спосіб використати робочий стіл в офісі: це зацікавило мережу (відео)

Блогер зі США вирішив поєднати свій талант пародиста та робочий стіл в офісі компанії, де працює — він використав підйомний стіл, який повністю імітує платформу, коли співаки виконують свої пісні вживу. Талант чоловіка не залишився непоміченим, адже користувачі в соцмережах виявили подібність між діями чоловіка та відомими зірками сцени.

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Працівник однієї з компаній у США з іменем Башель вирішив показати "незвичний спосіб" використати так звані підйомні столи — пародіюючи пісню виконавиці Бейонсе, він повторює її рухи під час одного з її виступів. Задумка чоловіка знайшла відгук серед користувачів соцмереж, які похвалили чоловіка за креативність, пише Mirror.

Ролик чоловіка у Tiktok став вірусним — за майже три місяці він набрав 7.2 млн переглядів, 1.6 млн лайків та сотні коментарів у соціальних мережах. Багато хто відзначив, що дії офісного працівника справді нагадують дії співачки під час її виступу.

На кадрах помітно, що Башель імітує пісню одного з виступів Бейонсе. Він сидить на своєму підйомному столі для роботи, який у певний момент підіймається автоматично — це нагадало інтернет-користувачам постійне використання платформ, які підіймають зірок під час виступів.

"POV: Ви нарешті знайшли причину використовувати свій стіл для роботи", — зробив відповідний допис блогер.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика американця, багато користувачів написали, що навіть і не здогадувалися про "таке використання підйомного столу". Найбільше юзерам сподобалися наступні дописи:

"Цікаво, а що директор про це думає?";

"CEO дивиться, а охорона так взагалі офігіває";

"А все ж схоже, як на концерті Бейонсе. Кмітливо зроблено";

"Тепер Бейонсе співає в офісі";

"Здається, йому тре покинути роботу в офісі. У нього чудово виходить з пародіями".

Раніше повідомлялося, як жінка створила мініофіс у своїй шафі. Користувачів здивувало, як крихітне, заставлене речами приміщення перетворилося на стильний мінімалістичний офіс із компактним столом, зручним кріслом і акуратними полицями.

Згодом стало відомо, що працівниця створила найменший у світі офіс. Одного дня жінка на ім'я Бессі вирішила діяти, втомившись від необхідності щодня працювати за обіднім столом.