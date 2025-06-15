В библиотеке нашли утерянную свадебную фотографию: за ней кроется трогательная история (фото)

Старое свадебное фото 1953 года обнаружили среди книг в публичной библиотеке Детройта. Книгоделам удалось найти внучку супругов, которая рассказала невероятную историю отношений своих дедушки и бабушки.

Related video

Работники публичной библиотеки Стерлинг-Гайтс, что в американском городе Детройт, просматривали полученные книги от людей. Случайно посреди страниц обнаружили старую свадебную фотографию 1950-хх годов, за которой скрывалась очень интересная история, сообщает WhatstheJam.

Впоследствии они сфотографировали фотографию, а также написали в социальных сетях, надеясь найти потомков или родственников, кто мог бы узнать супругов из 1950-хх на этой фотографии.

Фото со свадьбы неизвестной пары в США (фото: Jam Press)

"Теперь у нас есть миссия — вернуть это фото его настоящей семье. Мы нашли это прекрасное свадебное фото, спрятанное в книге, подаренной в наш книжный магазин "Used, But Sterling". Вы узнаете эту счастливую пару или знаете, кому может принадлежать эта фотография? Помогите нам подарить этой истории счастливый финал", — написали библиотекари, добавив, что сзади фотографии была надпись "Фрэнк и Джозефина Руджирелло, Нана-Ноно".

Вскоре на призыв библиотекарей откликнулась Сара Руджирелло. Оказалось, что она является внучкой супругов, изображенных на фотографии со свадьбы 1953 года, а также рассказала об истории возвращения фотографии дедушки и бабушки.

"Одна из моих подруг детства, с которой я не общалась уже много лет, отметила меня в этой заметке. Она узнала мою фамилию и написала: "Эй, это случайно не кто-то из твоих родственников?"", — рассказывает женщина.

Супруги Руджирелло и друзья во время свадьбы (фото: Jam Press) Сзади фото было указано кто присутствует на фотографии (фото: Jam Press)

Она подтвердила, что фото деда Фрэнка и бабушки Джозефины было сделано в день их свадьбы, 26 сентября 1953 года. Также Сара добавила, что ни она, ни ее отец (сын Фрэнка и Джозефины — ред) никогда не видели этой фотографии, и даже "даже и не знали, что она существует".

Госпожа Руджирелло добавила, что дедушка Фрэнк ушел из жизни в 2020 году, а бабушка Джозефина — в 2023-м. Они прожили вместе в браке 67 лет.

"Думаю, я оформлю его в рамку и поставлю где-то в доме, потому что это действительно невероятная история нашей семьи и очень крутое событие", — добавила женщина.

Впоследствии та же подруга Сары, Джеки Петкер, рассказала вероятную версию того, как эта фотография оказалась в книге, а затем — в библиотеке. Она написала, что другой парой являются ее дедушка и бабушка. А потом ее папа подарил эту книгу в публичную библиотеку, а вместо закладок он "иногда использует фотографии".

"Да, наверное, это фото там и оказалось. А надпись "Нана и Ноно" сделал лично папа, ведь они были его родителями (на итальянском "мама" и "папа" — ред)", — написала госпожа Петкер.

Реакция соцсетей

В комментариях к этой истории, пользователи социальных сетей были растроганы этой историей жизни семьи Руджирелло. Почти все юзеры были в восторге от этой истории, а больше всего им понравились следующие реплики:

"Отличная история!"

"Мне это очень нравится! Фото тоже невероятное";

"Такой и бывает жизнь, а вы говорите — чудес не бывает?";

"Все возвращается, как говорит старая мудрость";

"Вот поэтому такие фотографии являются прекрасными свидетелями того, что люди действительно могут любить".

Ранее сообщалось о плаче фотографа, которая увидела су пругов на свадьбе. Молодожены Эшли и Мейсон поразили фотографа Энни Руби Такетт спонтанным танцем под проливным дождем вместо того, чтобы прятаться в палатке и сетовать на испорченный праздник.

Впоследствии стало известно, как мужчина потерял сознание у алтаря перед обетом любимой. В момент падения его пытались удержать на ногах священник и возлюбленная, а ролик с падением мужчины стал вирусным в соцсетях.