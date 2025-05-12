Фотограф на свадьбе расплакалась, когда увидела невесту и жениха (фото)

Молодожены Эшли и Мейсон поразили фотографа Энни Руби Такетт спонтанным танцем под проливным дождем вместо того, чтобы прятаться в палатке и сетовать на испорченный праздник.

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Фотографии этого невероятного момента собрали более 17,8 миллиона просмотров в социальных сетях и своей искренностью и непосредственностью тронули сердца миллионов людей.

28-летняя свадебный фотограф Энни Руби Такетт из Портленда (штат Орегон) зафиксировала множество особенных моментов и приняла участие в бесчисленном количестве церемоний. Впрочем, свадьба Эшли и Мейсона в мае 2024 года, бесспорно, надолго останется в ее памяти.

Дождь на свадьбе

Торжество, которое проходило в Цинциннати, проводили на открытом воздухе с большим шатром для укрытия. К сожалению, по словам Такетт, во время фотографирования процессии начался дождь, поэтому всем пришлось срочно искать, где укрыться. Церемонию пришлось отложить, потому что стулья для гостей промокли.

"Когда организатор высушил их, вышло солнце. Это было самое прекрасное освещение, потому что на небе не было ни одного облачка, поэтому свадьба продолжилась как обычно", — рассказала Такетт.

Когда она пыталась сделать фотографии невесты и жениха после ужина начался ливень, которого женщина никогда раньше не видела. Спрятавшись под палаткой, мастерица была поражена тем, что молодожены решили делать дальше.

Удивительная фотосессия

"Все небо потемнело, а капли дождя были огромными. Мы все вернулись внутрь, чтобы высушиться и обсудить наш план, но им было все равно. Они не пытались избежать шторма — просто танцевали под ним. Гости увидели мокрых невесту и жениха и жениха и тоже выбежали из-под палатки, чтобы присоединиться к ним. Все были босиком, смеялись, танцевали и промокли до нитки", — поделилась Такетт.

Она успела сделать множество фотографий счастливой пары и их гостей, которые прыгали посреди ливня. Молодожены даже легли в лужи, а их друзья в костюмах скользили по мокрой траве.

Молодожены попали под дождь Фото: TikTok

Такетт поделилась кадрами этого события в TikTok. Ее публикация собрала более 17,8 миллиона просмотров и 3,6 миллиона лайков. Пользователи социальных сетей в восторге от беззаботной атмосферы на праздновании.

"Я никогда не забуду. Эти фотографии напоминают людям, как на самом деле выглядят любовь и жизнь", — добавила автор.

Порой мелочи могут разрушить даже детально спланированную свадьбу. Как сообщал Фокус ранее, в Нью-Дели отец невесты отменил свадьбу сразу после того, как увидел, как будущий зять энергично танцует под песню из фильма "Злодей", которая имеет провокационное название "Что скрывается под блузкой". Такое эпатажное выступление оказалось неприемлемым для семьи невесты.

А в американском штате Миннесота случилась другая неприятность: 23-летняя Дженнифер Мейер потратила более 600 долларов на свадебные приглашения, но уже после отправки обнаружила досадную орфографическую ошибку, которая значительно испортила общее впечатление от их оформления.