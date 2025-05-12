Фотографка на весіллі розплакалась, коли побачила наречену та нареченого (фото)

Молодята Ешлі та Мейсон вразили фотографа Енні Рубі Такетт спонтанним танцем під проливним дощем замість того, щоб ховатися в наметі й нарікати на зіпсоване свято.

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Фотографії цього неймовірного моменту зібрали понад 17,8 мільйона переглядів у соціальних мережах і своєю щирістю та безпосередністю зворушили серця мільйонів людей.

28-річна весільна фотографка Енні Рубі Такетт із Портленда (штат Орегон) зафіксувала безліч особливих моментів і взяла участь у незліченній кількості церемоній. Утім, весілля Ешлі та Мейсона у травні 2024 року, безперечно, надовго залишиться в її пам'яті.

Дощ на весіллі

Урочистість, яка проходила в Цинциннаті, проводили на відкритому повітрі з великим наметом для укриття. На жаль, за словами Такетт, під час фотографування процесії почався дощ, тому всім довелося терміново шукати, де сховатися. Церемонію довелося відкласти, бо стільці для гостей промокли.

"Коли організатор висушив їх, вийшло сонце. Це було найпрекрасніше освітлення, бо на небі не було жодної хмарки, тож весілля продовжилося як зазвичай", — розповіла Такетт.

Коли вона намагалася зробити світлини нареченої та нареченого після вечері почалася злива, якої жінка ніколи раніше не бачила. Сховавшись під наметом, майстриня була вражена тим, що молодята вирішили робити далі.

Дивовижна фотосесія

"Все небо потемніло, а краплі дощу були величезними. Ми всі повернулися всередину, щоб висушитися й обговорити наш план, але їм було байдуже. Вони не намагалися уникнути шторму — просто танцювали під ним. Гості побачили мокрих наречену й нареченого і собі вибігли з-під намету, щоб приєднатися до них. Усі були босоніж, сміялися, танцювали й промокли до нитки", — поділилася Такетт.

Вона встигла зробити безліч фотографій щасливої пари та їхніх гостей, які стрибали посеред зливи. Наречені навіть лягли в калюжі, а їхні друзі в костюмах ковзали по мокрій траві.

Молодята потрапили під дощ Фото: TikTok

Такетт поділилася кадрами цієї події у TikTok. Її публікація зібрала понад 17,8 мільйона переглядів і 3,6 мільйона вподобайок. Користувачі соціальних мереж у захваті від безтурботної атмосфери на святкуванні.

"Я ніколи не забуду. Ці фотографії нагадують людям, який насправді мають вигляд любов і життя", — додала авторка.

Часом дрібниці можуть зруйнувати навіть детально сплановане весілля. Як повідомляв Фокус раніше, у Нью-Делі батько нареченої скасував весілля одразу після того, як побачив, як майбутній зять енергійно танцює під пісню з фільму "Лиходій", яка має провокаційну назву "Що ховається під блузкою". Такий епатажний виступ виявився неприйнятним для родини нареченої.

А в американському штаті Міннесота трапилася інша неприємність: 23-річна Дженніфер Меєр витратила понад 600 доларів на весільні запрошення, але вже після відправки виявила прикру орфографічну помилку, яка значно зіпсувала загальне враження від їхнього оформлення.