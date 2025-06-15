У бібліотеці знайшли загублену весільну світлину: за нею криється зворушлива історія (фото)

Старе весільне фото 1953 року виявили серед книжок у публічній бібліотеці Детройта. Книгарям вдалося знайти онучку подружжя, яка розповіла неймовірну історію стосунків своїх дідуся та бабусі.

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Працівники публічної бібліотеки Стерлінг-Гайтс, що в американському місті Детройт, переглядали отримані книжки від людей. Випадково посеред сторінок виявили стару весільну фотографію 1950-хх років, за якою приховувалася дуже цікава історія, повідомляє WhatstheJam.

Згодом вони сфотографували світлину, а також написали в соціальних мережах, сподіваючись знайти нащадків чи родичів, хто міг би впізнати подружжя з 1950-хх на цій світлині.

Фото з весілля невідомої пари в США (фото: Jam Press)

"Тепер ми маємо місію — повернути це фото його справжній родині. Ми знайшли це прекрасне весільне фото, заховане в книзі, подарованій до нашої книгарні "Used, But Sterling". Ви впізнаєте цю щасливу пару або знаєте, кому може належати ця світлина? Допоможіть нам подарувати цій історії щасливий фінал", — написали бібліотекарі, додавши, що ззаду фотографії був напис "Френк і Джозефіна Руджирелло, Нана-Ноно".

Незабаром на заклик бібліотекарів відгукнулася Сара Руджирелло. Виявилося, що вона є онукою подружжя, зображеного на світлині з весілля 1953 року, а також розповіла про історію повернення фотографії дідуся та бабусі.

"Одна з моїх подруг дитинства, з якою я не спілкувалась уже багато років, відзначила мене в цьому дописі. Вона впізнала моє прізвище і написала: "Гей, це, бува, не хтось із твоїх родичів?"", — розповідає жінка.

Подружжя Руджирелло та друзі під час весілля (фото: Jam Press) Ззаду фото було вказано хто присутній на світлині (фото: Jam Press)

Вона підтвердила, що фото діда Френка та бабусі Джозефіни було зроблене в день їхнього весілля, 26 вересня 1953 року. Також Сара додала, що ні вона, ні її батько (син Френка та Джозефіни — ред) ніколи не бачили цієї світлини, і навіть "навіть і не знали, що вона існує".

Пані Руджирелло додала, що дідусь Френк пішов з життя у 2020 році, а бабуся Джозефіна — у 2023-му. Вони прожили разом у шлюбі 67 років.

"Думаю, я оформлю його в рамку і поставлю десь у домі, бо це справді неймовірна історія нашої сім'ї і дуже крута подія", — додала жінка.

Згодом та ж подруга Сари, Джекі Петкер, розповіла ймовірну версію того, як ця світлина опинилася у книжці, а згодом — у бібліотеці. Вона написала, що іншою парою є її дідусь та бабуся. А згодом її тато подарував цю книжку до публічної бібліотеки, а замість закладок він "інколи використовує фотографії".

"Так, певне, це фото там і опинилося. А напис "Нана і Ноно" зробив особисто тато, адже вони були його батьками (італійською "мама" та "тато" — ред)", — написала пані Петкер.

Реакція соцмереж

В коментарях до цієї історії, користувачі соціальних мереж були розчулені цією історією життя сім'ї Руджирелло. Майже всі юзери були в захваті від цієї історії, а найбільше вони вподобали наступні репліки:

"Чудова історія!"

"Мені це дуже подобається! Фото теж неймовірне";

"Таким і буває життя, а ви кажете — див не буває?";

"Все повертається, як каже стара мудрість";

"Ось тому такі світлини є чудовими свідками того, що люди справді можуть кохати".

Раніше повідомлялося про плач фотографки, яка побачила подружжя на весіллі. Молодята Ешлі та Мейсон вразили фотографа Енні Рубі Такетт спонтанним танцем під проливним дощем замість того, щоб ховатися в наметі й нарікати на зіпсоване свято.

Згодом стало відомо, як чоловік знепритомнів біля вівтаря перед обітницею коханій. У момент падіння його намагалися втримати на ногах священик та кохана, а ролик з падінням чоловіка став вірусним у соцмережах.