Мама сделала тату по рисунку 7-летнего сына: то, что добавил художник, поразило всех

36-летняя Табита из США решила сохранить детское творчество своего 7-летнего сына Кэннона, превратив его рисунок с пиратами в татуировку, которая быстро стала вирусной.

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Пользователи восхищены необычным сочетанием детской фантазии и профессионального мастерства. Результатом работы тату-мастера поделилась на популярном форуме Reddit мама из Северной Каролины (США).

Татуировка, созданная на основе рисунка 7-летнего мальчика, стала вирусной в сети. Женщина поделилась результатом совместной работы с тату-мастером, и пользователи Reddit были очарованы уникальным стилем, в котором сочетаются детское воображение и зрелая художественная доработка.

36-летняя рентгенолог Табита, живущая в Гринсборо, решила сохранить частичку детства своего сына Кэннона на всю жизнь. Она захотела сделать татуировку с изображением пиратской битвы, которую мальчик нарисовал от руки. Кэннон, большой поклонник "Пиратов Карибского моря", изобразил персонажей фильма, корабль и морское чудовище, сражающееся с ними в бушующем океане.

Тату сделал Зак Крисп из студии Golden Spiral Tattoos Фото: Reddit

Женщина принесла рисунок мастеру Заку Криспу из студии Golden Spiral Tattoos, попросив добавить цвета, но оставить оригинальный стиль сына. Однако мастер предложил более смелый подход — подчеркнуть контраст: сохранить фигуры пиратов и корабль как есть, а фон и чудовище переработать в профессиональном стиле.

Результат оказался настолько выразительным, что публикация Табиты на Reddit собрала более 17 000 лайков.

"Это просто потрясающе. Браво художнику за то, что он подправил нужные части и сохранил нужные", "Контраст между детской наивностью и профессиональной проработкой — гениален", "Серьёзно. Удивительное сопоставление и смешение детского стиля рисования с более «отточенными» деталями. Честно говоря, это выглядит как концепт-арт для какого-то проекта Cartoon Network", — писали они.

Пользователей поразил необычный контраст между детской простотой и профессиональной доработкой мастера Фото: Reddit

Художник признался, что сам вдохновился работой.

"Я просто увидел в этом крутой дуэт двух художников — юного и взрослого. У меня у самого есть дети, и мне было приятно делать такую татуировку", — рассказал он.

Табита также призналась, что боялась критики.

"Я думала, что это слишком простая идея для тату, но была удивлена, как тепло все приняли", — добавила она.

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