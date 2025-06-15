Мама зробила тату за малюнком 7-річного сина: те, що додав художник, вразило всіх

36-річна Табіта зі США вирішила зберегти дитячу творчість свого 7-річного сина Кеннона, перетворивши його малюнок із піратами на татуювання, яке швидко стало вірусним.

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Користувачі захоплені незвичайним поєднанням дитячої фантазії та професійної майстерності. Результатом роботи тату-майстра поділилася на популярному форумі Reddit мама з Північної Кароліни (США).

Татуювання, створене на основі малюнка 7-річного хлопчика, стало вірусним у мережі. Жінка поділилася результатом спільної роботи з тату-майстром, і користувачі Reddit були зачаровані унікальним стилем, у якому поєднуються дитяча уява та зріле художнє доопрацювання.

36-річна рентгенологиня Табіта, яка живе в Грінсборо, вирішила зберегти частинку дитинства свого сина Кеннона на все життя. Вона захотіла зробити татуювання із зображенням піратської битви, яку хлопчик намалював від руки. Кеннон, великий шанувальник "Піратів Карибського моря", зобразив персонажів фільму, корабель і морське чудовисько, що бореться з ними в бурхливому океані.

Тату зробив Зак Крісп зі студії Golden Spiral Tattoos Фото: Reddit

Жінка принесла малюнок майстру Заку Кріспу зі студії Golden Spiral Tattoos, попросивши додати кольору, але залишити оригінальний стиль сина. Однак майстер запропонував сміливіший підхід — підкреслити контраст: зберегти фігури піратів і корабель як є, а тло і чудовисько переробити в професійному стилі.

Результат виявився настільки виразним, що публікація Табіти на Reddit зібрала понад 17 000 лайків.

"Це просто приголомшливо. Браво художнику за те, що він підправив потрібні частини й зберіг потрібні", "Контраст між дитячою наївністю і професійним опрацюванням — геніальний", "Серйозно. Дивовижне зіставлення і змішання дитячого стилю малювання з більш "відточеними" деталями. Чесно кажучи, це виглядає як концепт-арт для якогось проєкту Cartoon Network", — писали вони.

Користувачів вразив незвичайний контраст між дитячою простотою і професійним доопрацюванням майстра Фото: Reddit

Художник зізнався, що сам надихнувся роботою.

"Я просто побачив у цьому крутий дует двох художників — юного і дорослого. У мене в самого є діти, і мені було приємно робити таке татуювання", — розповів він.

Табіта також зізналася, що боялася критики.

"Я думала, що це занадто проста ідея для тату, але була здивована, як тепло все прийняли", — додала вона.

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