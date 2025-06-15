Экономная мошенница хотела купить дом за $1,4 млн и ради своей мечты грабила бойфрендов

Китаянка Инь Сюэ, потратившись на пластического хирурга и изменив внешность, знакомилась с богатыми парнями и вывозила все ценное из их домов. При этом на себя она тратила около 4 долларов в день.

Related video

Женщина из Китая придумала схему, чтобы сэкономить 10 миллионов юаней (1,4 миллиона долларов США) на покупку дома, знакомясь с богатыми мужчинами, а затем грабя их дома, пишет South China Morning Post.

Отмечается, что Инь Сюэ, выросшая в бедной семье из сельской местности провинции Хунань, в возрасте 18 лет побывала на роскошной свадьбе одного из друзей своего парня. И дизайнерская одежда, вилла и личный персонал вызвал у девушки зависть.

Она поставила себе за цель накопить 10 миллионов юаней за пятилетний период и купить дом в Шэньчжэне. В попытке скопить необходимую сумму, девушка сменила множество профессий, некоторое время проработав в гостиничном бизнесе, продавцом-консультантом, моделью, стримершей, администратором в караоке-баре. В конце концов большую часть своих сбережений она потратила на пластическую операцию, занятия фитнесом и посещения курсов этикета, переквалифицировавшись в "светскую львицу".

Инь находила в социальных сетях богатых мужчин и переезжала к ним. А когда ее "покровители" были в отъезде, она нанимала грузчиков, чтобы те вывезли все — от дизайнерских ремней до диванов и бытовой техники, а затем продавала все это на онлайн-платформах подержанных вещей.

За несколько месяцев 24-летняя китаянка украла вещей на более 200 000 юаней, то есть около 30 000 долларов США, у восьми мужчин. И все ее жертвы хранили молчание, опасаясь огласки и насмешек.

А вот девятый парень Инь, установив в доме камеры видеонаблюдения, застал мошенницу с поличным и сообщил о ней в полицию. Причем, по иронии судьбы, произошло это в День святого Валентина.

Момент кражи Фото: SCMP

В феврале 2022 года Инь была арестована за кражу и мошенничество и привлечена к ответственности. Точный срок ее наказания не разглашается, однако в КНР кража на сумму менее 300 000 юаней, то есть 42 000 долларов США, может повлечь за собой тюремное заключение сроком до 10 лет плюс штраф.

При этом, Инь жила экономно, тратя менее 30 юаней (4 доллара США) в день, снимая номер в подвале шанхайского отеля.

"Мне нужны были деньги только на покупку дома. Я не тратила их безрассудно", — созналась она полиции.

Напомним, в Китае за три месяца на "быстрых" браках и разводах женщина заработала 42 000 долларов США.

Также Фокус писал, что в Индонезии девушки заключают временные браки с туристами за 500 долларов. Подобные "браки по расчету" стали процветающей индустрией в некоторых бедных деревнях страны.