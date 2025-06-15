Економна шахрайка хотіла купити будинок за $1,4 млн і заради своєї мрії грабувала бойфрендів

Китаянка Інь Сюе, витратившись на пластичного хірурга і змінивши зовнішність, знайомилася з багатими хлопцями і вивозила все цінне з їхніх будинків. При цьому на себе вона витрачала близько 4 доларів на день.

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Жінка з Китаю придумала схему, щоб заощадити 10 мільйонів юанів (1,4 мільйона доларів США) на купівлю будинку, знайомлячись із багатими чоловіками, а потім грабуючи їхні будинки, пише South China Morning Post.

Зазначається, що Інь Сюе, яка виросла в бідній сім'ї з сільської місцевості провінції Хунань, у віці 18 років побувала на розкішному весіллі одного з друзів свого хлопця. І дизайнерський одяг, вілла та особистий персонал викликав у дівчини заздрість.

Вона поставила собі за мету накопичити 10 мільйонів юанів за п'ятирічний період і купити будинок у Шеньчжені. У спробі зібрати необхідну суму, дівчина змінила безліч професій, деякий час пропрацювавши в готельному бізнесі, продавцем-консультантом, моделлю, стримеркою, адміністратором у караоке-барі. Зрештою більшу частину своїх заощаджень вона витратила на пластичну операцію, заняття фітнесом і відвідування курсів етикету, перекваліфікувавшись на "світську левицю".

Інь знаходила в соціальних мережах багатих чоловіків і переїжджала до них. А коли її "покровителі" були у від'їзді, вона наймала вантажників, щоб ті вивезли все — від дизайнерських пасків до диванів і побутової техніки, а потім продавала все це на онлайн-платформах вживаних речей.

За кілька місяців 24-річна китаянка вкрала речей на понад 200 000 юанів, тобто близько 30 000 доларів США, у восьми чоловіків. І всі її жертви зберігали мовчання, побоюючись розголосу і насмішок.

А ось дев'ятий хлопець Інь, встановивши в будинку камери відеоспостереження, застав шахрайку на місці злочину і повідомив про неї в поліцію. Причому, за іронією долі, сталося це в День святого Валентина.

Момент крадіжки Фото: SCMP

У лютому 2022 року Інь заарештували за крадіжку і шахрайство і притягнули до відповідальності. Точного терміну її покарання не розголошують, проте в КНР крадіжка на суму менше ніж 300 000 юанів, тобто 42 000 доларів США, може призвести до тюремного ув'язнення строком до 10 років плюс штраф.

При цьому, Інь жила економно, витрачаючи менше 30 юанів (4 долари США) на день, знімаючи номер у підвалі шанхайського готелю.

"Мені потрібні були гроші тільки на купівлю будинку. Я не витрачала їх безрозсудно", — зізналася вона поліції.

Нагадаємо, у Китаї за три місяці на "швидких" шлюбах і розлученнях жінка заробила 42 000 доларів США.

Також Фокус писав, що в Індонезії дівчата укладають тимчасові шлюби з туристами за 500 доларів. Подібні "шлюби за розрахунком" стали процвітаючою індустрією в деяких бідних селах країни.