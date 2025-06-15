"Что-то неземное": туристка наткнулась на десятки "скрытых" водопадов (видео)

34-летняя туристка и блогер из Уорикшира (Великобритания) Грейс Келли отправилась в поход по французским Пиренеям несмотря на дождь, и случайно открыла для себя завораживающее место с десятками водопадов.

Related video

То, что началось как мрачный и промозглый день, обернулось настоящим чудом для британской туристки Грейс Келли. Ее видео, опубликованное в Instagram, стало вирусным, покорив сердца тысяч зрителей.

Во время путешествия по французским Пиренеям она оказалась в живописной долине Цирка Гаварни — месте, которое когда-то Виктор Гюго назвал "Колизеем природы". Несмотря на дождь, женщина отправилась в поход и оказалась в окружении множества "скрытых" водопадов, ниспадающих с отвесных скал.

"Я была немного расстроена утром из-за погоды. Но у меня был только один день в этом городе, и я решила не упускать шанс", — призналась Грейс.

Решение оказалось судьбоносным: каскады воды, обрамляющие подковообразную долину, произвели на нее неизгладимое впечатление.

"Я пыталась сосчитать водопады, но это было невозможно. Их было так много", — рассказала она.

Грейс — популярный тревел-блогер, которая ведет страницы в Instagram и TikTok Фото: Jam Press

Грейс — популярный тревел-блогер, которая ведет страницы в Instagram и TikTok под ником @adventuresofgrace. Она делится походами, поездками и вдохновляющими моментами в дикой природе со своими подписчиков.

Видеоролик с ее открытия мгновенно стал вирусным в ее соцсетях, собрав сотни восторженных комментариев. Один пользователь написал:

"Это место — настоящее сокровище. Я был там много раз и каждый раз поражался", "Природа прячет сокровища", "Это прекрасно, но давайте поговорим о ваших глазах на минутку", "Кому нужен ИИ, когда есть это! Невероятно", "Что-то неземное", — писали они.

Издание What's The Jam отмечает, что Цирк Гаварни, расположенный в Национальном парке Пиренеев, известен своими ледниковыми образованиями и впечатляющими пейзажами. Особенно весной и летом сюда стекает талая вода, образуя водопады, которые "словно уносят посетителей в сказку".

Ранее Фокус сообщал, что туристка снимала "милое" видео об отпуске для мамы, а затем заметила что-то в воде. Рейчел Мейер из США просто хотела насладиться пастой под солнцем, но столкнулась с ящером, который, похоже, тоже был не прочь пообедать.

Также стало известно, что туристка пронесла в номер отеля необычный фрукт и нарвалась на крупный штраф. Гостиница Vibe Singapore Orchard взыскала с женщины из Китая $200 после того, как она съела дуриан в своей комнате. Фрукт с резким запахом нарушил правила отеля, предусматривающие плату за специализированную уборку.