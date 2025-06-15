"Щось неземне": туристка натрапила на десятки "прихованих" водоспадів (відео)

34-річна туристка і блогерка з Ворикшира (Велика Британія) Грейс Келлі вирушила в похід французькими Піренеями, попри дощ, і випадково відкрила для себе чарівне місце з десятками водоспадів.

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Те, що почалося як похмурий і вогкий день, обернулося справжнім дивом для британської туристки Грейс Келлі. Її відео, опубліковане в Instagram, стало вірусним, підкоривши серця тисяч глядачів.

Під час подорожі французькими Піренеями вона опинилася в мальовничій долині Цирку Гаварні — місці, яке колись Віктор Гюго назвав "Колізеєм природи". Попри дощ, жінка вирушила в похід і опинилася в оточенні безлічі "прихованих" водоспадів, що спадають зі стрімких скель.

"Я була трохи засмучена вранці через погоду. Але в мене був тільки один день у цьому місті, і я вирішила не втрачати шанс", — зізналася Грейс.

Рішення виявилося доленосним: каскади води, що обрамляють підковоподібну долину, справили на неї незабутнє враження.

"Я намагалася порахувати водоспади, але це було неможливо. Їх було так багато", — розповіла вона.

Грейс — популярний тревел-блогер, яка веде сторінки в Instagram і TikTok Фото: Jam Press

Грейс — популярний тревел-блогер, яка веде сторінки в Instagram і TikTok під ніком @adventuresofgrace. Вона ділиться походами, поїздками й захопливими моментами в дикій природі зі своїми підписниками.

Відеоролик з її відкриття миттєво став вірусним у її соцмережах, зібравши сотні захоплених коментарів. Один користувач написав:

"Це місце — справжній скарб. Я був там багато разів і щоразу вражався", "Природа ховає скарби", "Це прекрасно, але поговорімо про ваші очі на хвилинку", "Кому потрібен ШІ, коли є це! Неймовірно", "Щось неземне", — писали вони.

Видання What's The Jam зазначає, що Цирк Гаварні, розташований у Національному парку Піренеїв, відомий своїми льодовиковими утвореннями та дивовижними пейзажами. Особливо навесні та влітку сюди стікає тала вода, утворюючи водоспади, які "немов забирають відвідувачів у казку".

Раніше Фокус повідомляв, що туристка знімала "миле" відео про відпустку для мами, а потім помітила щось у воді. Рейчел Меєр зі США просто хотіла насолодитися пастою під сонцем, але зіткнулася з ящером, який, видно, теж був не проти пообідати.

Також стало відомо, що туристка пронесла в номер готелю незвичайний фрукт і нарвалася на великий штраф. Готель Vibe Singapore Orchard стягнув з жінки з Китаю $200 після того, як вона з'їла дуріан у своїй кімнаті. Фрукт із різким запахом порушив правила готелю, що передбачають плату за спеціалізоване прибирання.