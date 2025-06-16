Инопланетное вторжение: в Колумбии видели в небе таинственный шар (видео)

Таинственный металлический шар был запечатлен парящим над полем в Колумбии, всего через два месяца после того, как местные жители обнаружили похожий объект, который многие называют НЛО.

Related video

Таинственная сфера летала 7 июня над полем сахарного тростника в Юмбо. На видео, которое сняли местные жители, видно, как сфера зигзагообразно движется и маневрирует, пишет Daily Mail.

Таинственную сферу видели в Колумбии

Очевидцы описали объект как "двигавшийся с огромной скоростью и свободой".

Но скептики заявили, что таинственный объект – это воздушный шар, или же видео и вовсе фальшивое и создано с помощью искусственного интеллекта.

Исследователь НЛО Хайме Моссан, чьи исследования вызывают споры уже почти десятилетие, опубликовал видео на своем шоу Maussan Television.

Он описал сферу как "вероятно, не отсюда" и предположил, что это может быть технология, которой люди пока не владеют.

"Когда рабочие исследовали посевы, появилась эта сфера, и они смогли запечатлеть ее с помощью самого современного оборудования. Изображения действительно необычные", — сказал Мауссан. Он добавил, что последняя сфера оказалась почти идентичной первой, найденной в Буге, примерно в 43 милях от Юмбо.

Ученые, проанализировавшие последнее видео, заявили, что объект излучает электромагнитное поле, генерирует сильное тепло и может обладать антигравитационными свойствами.

"Мы считаем, что эти сферы исследуют нас, наблюдают за нами, возможно, ищут первую из обнаруженных в Буге. Можем ли мы быть на пути к контакту? Это необычный вопрос, который мы должны задать себе сегодня", — сказал Мауссан.

Первая сфера, найденная 2 марта местными жителями, весила около 4,5 фунтов и была описана как "меющая температуру холодильника при прикосновении, но выделяющая сильное тепло".

Ученые, исследовавшие сферу Буги, заявили, что она состоит из 18 микросфер, окружающих центральное ядро, — такую ​​конфигурацию некоторые называют "чипом".

Сфера, найденная в Колумбии Фото: скриншот

Однако доктор Джулия Моссбридж с кафедры физики и биофизики Университета Сан-Диего усомнилась в подлинности сферы, назвав ее "рукотворным арт-проектом".

Мексиканский инженер Родольфо Гарридо рассказал, что его команда взвешивала сферу много раз и с удивлением обнаружила, что она становилась тяжелее: с 16 до 20, а затем до 22 фунтов, не меняясь в размерах.

Гарридо объяснил, что это явление может быть связано со способностью объекта манипулировать гравитацией и генерировать собственное электромагнитное поле, что позволяет ему становиться легче или тяжелее по желанию.

Напомним, ранее Фокус писал о таинственной сфере, найденной в Колумбии.

Напомним, марсоход NASA сделал любопытный снимок на поверхности Красной планеты. На снимке изображен объект, который в соцсетях уже окрестили "НЛО" в форме сладких драже Tic Tac.