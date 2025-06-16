Інопланетне вторгнення: у Колумбії бачили в небі таємничу кулю (відео)

Таємничу металеву кулю сфотографували, коли вона ширяла над полем у Колумбії, всього через два місяці після того, як місцеві жителі виявили схожий об'єкт, який багато хто називає НЛО.

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Таємнича сфера літала 7 червня над полем цукрової тростини в Юмбо. На відео, яке зняли місцеві жителі, видно, як сфера зигзагоподібно рухається і маневрує, пише Daily Mail.

Таємничу сферу бачили в Колумбії

Очевидці описали об'єкт як такий, що "рухався з величезною швидкістю і свободою".

Але скептики заявили, що таємничий об'єкт — це повітряна куля, або ж відео і зовсім фальшиве і створене за допомогою штучного інтелекту.

Дослідник НЛО Хайме Моссан, чиї дослідження викликають суперечки вже майже десятиліття, опублікував відео на своєму шоу Maussan Television.

Він описав сферу як "ймовірно, не звідси" і припустив, що це може бути технологія, якою люди поки що не володіють.

"Коли робітники досліджували посіви, з'явилася ця сфера, і вони змогли зафіксувати її за допомогою найсучаснішого обладнання. Зображення дійсно незвичайні", — сказав Мауссан. Він додав, що остання сфера виявилася майже ідентичною першій, знайденій у Бузі, приблизно за 43 милі від Юмбо.

Вчені, які проаналізували останнє відео, заявили, що об'єкт випромінює електромагнітне поле, генерує сильне тепло і може мати антигравітаційні властивості.

"Ми вважаємо, що ці сфери досліджують нас, спостерігають за нами, можливо, шукають першу з виявлених у Бузі. Чи можемо ми бути на шляху до контакту? Це незвичайне питання, яке ми повинні поставити собі сьогодні", — сказав Мауссан.

Перша сфера, знайдена 2 березня місцевими жителями, важила приблизно 4,5 фунтів і була описана як така, що "має температуру холодильника під час дотику, але виділяє сильне тепло".

Учені, які досліджували сферу Бугі, заявили, що вона складається з 18 мікросфер, що оточують центральне ядро, — таку конфігурацію дехто називає "чипом".

Сфера, знайдена в Колумбії Фото: скриншот

Однак доктор Джулія Моссбрідж з кафедри фізики та біофізики Університету Сан-Дієго засумнівалася в автентичності сфери, назвавши її "рукотворним артпроєктом".

Мексиканський інженер Родольфо Гаррідо розповів, що його команда зважувала сферу багато разів і з подивом виявила, що вона ставала важчою: з 16 до 20, а потім до 22 фунтів, не змінюючись у розмірах.

Гаррідо пояснив, що це явище може бути пов'язане зі здатністю об'єкта маніпулювати гравітацією і генерувати власне електромагнітне поле, що дає йому змогу ставати легшим або важчим за бажанням.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про таємничу сферу, знайдену в Колумбії.

Нагадаємо, марсохід NASA зробив цікавий знімок на поверхні Червоної планети. На знімку зображено об'єкт, який у соцмережах уже охрестили "НЛО" у формі солодких драже Tic Tac.