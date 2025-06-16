Подвал в заброшенном особняке может принести "целое состояние": что в нем нашли (фото)

Городской исследователь Тристан нашел в Бельгии заброшенный особняк с винным погребом и артефактами 18 века. Здание, по его словам, принадлежало дворянской семье и было полностью сохранено с начала 2000-х годов.

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Густо заросший особняк в бельгийской глубинке, почти полностью скрытый от глаз кустарниками, оказался настоящей капсулой времени. Об этом пишет What's The Jam.

Здание случайно обнаружил исследователь заброшенных мест по имени Тристан, известный как Urbex Belgie. Его кадры с поразительной находкой быстро стали вирусными.

Только зайдя внутрь исследователь сразу же погрузился в атмосферу тайны: скрипучие полы, тяжелые портьеры, пыль, осевшая на столах и полках. Дом был полон вещей. Внутри остались письма, одежда, детские игрушки, кухонная утварь и даже порченая еда в шкафах.

На стенах висели десятки мрачных портретов, одна из картин изображала монахиню с отсутствующим взглядом, другая — голову мужчины с искаженным выражением лица. По словам Тристана, каждый предмет будто бы рассказывал свою историю, и эта она была не всегда радостная.

"Все выглядело так, будто семья встала и ушла — но куда и почему, остается загадкой", — делится исследователь.

На стенах висели десятки мрачных портретов Фото: TikTok

Тристан показал крупным планом несколько семейных снимков. На одном можно было увидеть большую семью в парадной одежде, на другом девочку в платье.

Винный погреб и надгробие

Но настоящей находкой стал подвал. В тусклом свете фонарика показался старый винный погреб, полки которого были заставлены бутылками с вином, покрытыми толстым слоем пыли. А рядом находился деревянный крест с выбитым именем: Оскар. Даты — 2001–2002.

Надгробие в подвале жилого дома вызвало множество вопросов и теорий.

Настоящей находкой стал подвал Фото: TikTok

Тристан отметил, что владельцы дома, по всей видимости, были частью уважаемой знатной семьи региона. В числе находок — гербовый щит, старинные документы, редкая монета 1717 года, книги с печатями библиотеки. Все указывает на богатую и трагичную историю рода, чей след затерялся во времени.

"Когда мы вошли в гостиную, там все еще пахло лавандой. Этот запах будто охранял дом — спокойный, но немного грустный", — отметил исследователь. Он признался, что долго не мог покинуть дом, ведь он врезался ему в память.

Реакция подписчиков

Комментарии под снимками полны восхищения и тревоги.

"Я бы остался жить там навсегда", "Эти вина должны стоить целое состояние", — писали они.

Некоторые интересуются, возможно ли вернуть здание к жизни и выяснить, кто был Оскаром.

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