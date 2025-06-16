Підвал у покинутому особняку може принести "цілий статок": що в ньому знайшли (фото)

Міський дослідник Трістан знайшов у Бельгії занедбаний особняк із винним погребом і артефактами 18 століття. Будівля, за його словами, належала дворянській родині і була повністю збережена з початку 2000-х років.

Related video

Густо зарослий особняк у бельгійській глибинці, майже повністю прихований від очей чагарниками, виявився справжньою капсулою часу. Про це пише What's The Jam.

Будівлю випадково виявив дослідник занедбаних місць на ім'я Трістан, відомий як Urbex Belgie. Його кадри з вражаючою знахідкою швидко стали вірусними.

Щойно зайшовши всередину, дослідник одразу ж занурився в атмосферу таємниці: скрипучі підлоги, важкі портьєри, пил, що осів на столах і полицях. Будинок був сповнений речей. Всередині залишилися листи, одяг, дитячі іграшки, кухонне начиння і навіть зіпсована їжа в шафах.

На стінах висіли десятки похмурих портретів, одна з картин зображувала черницю з відсутнім поглядом, інша — голову чоловіка зі спотвореним виразом обличчя. За словами Трістана, кожен предмет нібито розповідав свою історію, і ця історія була не завжди радісна.

"Усе виглядало так, ніби сім'я встала і пішла — але куди й чому, залишається загадкою", — ділиться дослідник.

На стінах висіли десятки похмурих портретів Фото: TikTok

Трістан показав крупним планом кілька сімейних знімків. На одному можна було побачити велику сім'ю в парадному одязі, на іншому дівчинку в сукні.

Винний льох і надгробок

Але справжньою знахідкою став підвал. У тьмяному світлі ліхтарика показався старий винний льох, полиці якого були заставлені пляшками з вином, вкритими товстим шаром пилу. А поруч знаходився дерев'яний хрест із вибитим ім'ям: Оскар. Дати — 2001-2002.

Надгробок у підвалі житлового будинку викликав безліч запитань і теорій.

Справжньою знахідкою став підвал Фото: TikTok

Трістан зазначив, що власники будинку, вочевидь, були частиною шанованої знатної родини регіону. Серед знахідок — гербовий щит, старовинні документи, рідкісна монета 1717 року, книги з печатками бібліотеки. Усе вказує на багату і трагічну історію роду, чий слід загубився в часі.

"Коли ми увійшли до вітальні, там усе ще пахло лавандою. Цей запах ніби охороняв будинок — спокійний, але трохи сумний", — зазначив дослідник. Він зізнався, що довго не міг покинути будинок, адже він врізався йому в пам'ять.

Реакція підписників

Коментарі під знімками сповнені захоплення і тривоги.

"Я б залишився жити там назавжди", "Ці вина мають коштувати цілий статок", — писали вони.

Дехто цікавиться, чи можливо повернути будівлю до життя і з'ясувати, хто був Оскаром.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив "найпотворніший будинок на вулиці" і перетворив його на затишне житло. Еш Мацціна з Лондона (Англія) кардинально змінив занедбану вікторіанську споруду. За два роки він своїми руками перетворив похмуру терасу на стильне і затишне житло, здивувавши людей з усього світу.

Також стало відомо, що дівчата облаштували квартиру дешевими речами з розпродажу. Дві сестри з Флориди (США) довели, що навіть з обмеженим бюджетом можна створити стильний інтер'єр. Їхній проєкт на 350 доларів став вірусним у соцмережах.