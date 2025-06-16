Утро началось с тайны: три собаки устроили встречу с неожиданным гостем в кладовой

Хозяева застали своих собак за чем-то, напоминающим тайную сходку в кладовой. Оказалось, что внимание домашних животных было приковано к крошечной лягушке. Этот момент попал на видео и мгновенно стал вирусным.

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В TikTok набирает популярность ролик с участием трех собак, которые были застигнуты врасплох во время "тайной встречи" в кладовой. Видео собрало более 256 тысяч просмотров и вызвало бурную реакцию зрителей.

Внимание домашних животных было сосредоточено на неожиданном госте — крошечной лягушке.

Утро только начиналось, когда владелица собак заглянула в кладовую и оказалась свидетелем поистине забавной сцены. Три пса, два золотистых ретривера и миниатюрная австралийская овчарка, сбились в кружок вокруг крошечной лягушки, будто проводили "тайное собрание".

Ситуация, снятая на видео и опубликованная в TikTok под ником @tate_and_ellie, сопровождалась надписью: "Это не они организовали тайную встречу в кладовой". Ролик собрал более 256 000 просмотров и десятки тысяч лайков.

"Не дай бог собакам завести собственного питомца", "Это напомнило мне детей, пойманных с поличным", "У него даже есть собачья шерсть в качестве маскировки, просто очень маленький щенок", — писали люди в комментариях.

На видео можно услышать, как женщина за кадром спрашивает: "Кто принес лягушку?" Ретриверы выглядят явно смущенными, а овчарка — буквально завороженной. В комментариях автор видео отметила, что виновник легко вычисляется по черным шерстинкам, оставленным повсюду — все указывает на овчарку.

Ранее Фокус сообщал, что на видео засняли, как "домашний" пес осознал, что оказался в походе. Ролик, в котором собака бойкотирует ночевку в палатке, стал вирусным. Пес по кличке Пабло просто решил выбрать теплый салон авто и стал героем соцсетей.

Также стало известно, что камера для присмотра за домашними животными сняла нечто странное на лестнице. Английский бульдог по кличке Луи покорил интернет после того, как его неудачный, но уморительный спуск по лестнице попал на видео. Ролик стал вирусным в TikTok, набрав более 3,4 млн просмотров.