Ранок почався з таємниці: три собаки влаштували зустріч із несподіваним гостем у коморі

Господарі застали своїх собак за чимось, що нагадує таємну сходку в коморі. Виявилося, що увага домашніх тварин була прикута до крихітної жаби. Цей момент потрапив на відео і миттєво став вірусним.

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У TikTok набирає популярності ролик за участю трьох собак, які були захоплені зненацька під час "таємної зустрічі" в коморі. Відео зібрало понад 256 тисяч переглядів і викликало бурхливу реакцію глядачів.

Увага домашніх тварин була зосереджена на несподіваному гостеві — крихітній жабі.

Ранок тільки починався, коли власниця собак зазирнула в комору і стала свідком воістину кумедної сцени. Три пси, два золотистих ретривери і мініатюрна австралійська вівчарка, збилися в коло навколо крихітної жаби, ніби проводили "таємні збори".

Ситуація, знята на відео й опублікована в TikTok під ніком @tate_and_ellie, супроводжувалася написом: "Це не вони організували таємну зустріч у коморі". Ролик зібрав понад 256 000 переглядів і десятки тисяч лайків.

"Не дай боже собакам завести власного улюбленця", "Це нагадало мені дітей, спійманих на гарячому", "У нього навіть є собача шерсть як маскування, просто дуже маленьке цуценя", — писали люди в коментарях.

На відео можна почути, як жінка за кадром запитує: "Хто приніс жабу?" Ретривери виглядають явно збентеженими, а вівчарка — буквально завороженою. У коментарях авторка відео зазначила, що винуватця легко вирахувати за чорними шерстинками, залишеними всюди — все вказує на вівчарку.

Раніше Фокус повідомляв, що на відео зняли, як "домашній" пес усвідомив, що опинився в поході. Ролик, в якому собака бойкотує ночівлю в наметі, став вірусним. Пес на прізвисько Пабло просто вирішив обрати теплий салон авто і став героєм соцмереж.

Також стало відомо, що камера для нагляду за домашніми тваринами зняла щось дивне на сходах. Англійський бульдог на прізвисько Луї підкорив інтернет після того, як його невдалий, але сміховинний спуск сходами потрапив на відео. Ролик став вірусним у TikTok, набравши понад 3,4 млн переглядів.