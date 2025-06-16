Жена вытащила на событие: в Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля (видео)

В Нью-Йорке состоялся конкурс двойников Педро Паскаля. Победу одержал житель Бруклина под номером пять Джордж Гунтас — именно его поклонники признали наиболее похожим на звезду сериала "Последние из нас", номинированного на "Золотой глобус".

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Гунтас, который одержал победу в конкурсе двойников Педро Паскаля, работает за кулисами телевидения — он отвечает за освещение на The Daily Show, пишет Deadline.

Участие в конкурсе для него стало сюрпризом: жена Дженни Гания буквально вытащила его на событие. Как итог — Джордж получил 50 долларов и запас буррито на год от мексиканского ресторана Son Del North, который и организовал это соревнование.

"Все началось еще тогда, когда вышел сериал "Игра престолов", — вспоминает Гания, — Тогда мы впервые услышали об этом сходстве. Потом дети начали обращать на это внимание. Когда мы узнали о конкурсе, я сказала: "Это же День отца. Ты должен пойти. Это будет твой подарок на праздник". Что смешно — он вообще не сидит в соцсетях. А теперь о нем будут говорить везде".

Гунтас обошел почти три десятка других "Педро", которые стояли под дождем возле ресторана, чтобы попробовать силы в конкурсе. Шеф-повар и совладелица Son Del North Аниша Гарсия рассказала, что идея провести такое мероприятие возникла после того, как Паскаль в 2023 году заявил: в Нью-Йорке трудно найти хорошую мексиканскую кухню.

"Я слышу: "Простите, разве в Нью-Йорке нет вкусной мексиканской еды?" — говорит Гарсия. — А мы отвечаем: "Есть. Мы".

Напомним, в мае Чен Руя признали лучшим двойником Трампа, ведь он идеально передает манеры и акцент американского лидера.

Фокус также писал, что в ноябре 2024 года в Сиднее состоялся конкурс двойников Гита Леджера.