Дружина витягнула на подію: у Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля (відео)

У Нью-Йорку відбувся конкурс двійників Педро Паскаля. Перемогу здобув житель Брукліна під номером п’ять Джордж Гунтас — саме його шанувальники визнали найбільш схожим на зірку серіалу "Останні з нас", номінованого на «Золотий глобус».

Related video

Гунтас, який отримав перемогу в конкурсі двійників Педро Паскаля, працює за лаштунками телебачення — він відповідає за освітлення на The Daily Show, пише Deadline.

Участь у конкурсі для нього стала сюрпризом: дружина Дженні Ганія буквально витягнула його на подію. Як підсумок — Джордж отримав 50 доларів і запас буріто на рік від мексиканського ресторану Son Del North, який і організував це змагання.

"Усе почалося ще тоді, коли вийшов серіал "Гра престолів", — згадує Ганія. — Тоді ми вперше почули про цю схожість. Потім діти почали звертати на це увагу. Коли ми дізналися про конкурс, я сказала: "Це ж День батька. Ти мусиш піти. Це буде твій подарунок на свято". Що смішно — він взагалі не сидить у соцмережах. А тепер про нього говоритимуть всюди".

Гунтас обійшов майже три десятки інших "Педро", які стояли під дощем біля ресторану, щоб спробувати сили в конкурсі. Шеф-кухарка й співвласниця Son Del North Аніша Гарсія розповіла, що ідея провести такий захід виникла після того, як Паскаль у 2023 році заявив: у Нью-Йорку важко знайти добру мексиканську кухню.

"Я чую: "Вибачте, хіба в Нью-Йорку нема смачної мексиканської їжі?" — каже Гарсія. — А ми відповідаємо: "Є. Ми".

Нагадаємо, у травні Чен Руя визнали найкращим двійником Трампа, адже він ідеально передає манери та акцент американського лідера.

Фокус також писав, що у листопаді 2024 у Сіднеї відбувся конкурс двійників Гіта Леджера.