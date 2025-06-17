Владельцы кофейни придумали хитрую загадку: никто не может дать правильный ответ (фото)

В британской кофейне Creeks Cuppa придумали оригинальный способ развлечь гостей. Раз в две недели здесь публикуют загадку, за правильный ответ на которую можно получить скидку на напитки.

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Идею придумал владелец заведения Джон Крикс, который решил добавить немного игривости и уюта в общение с посетителями. Самой загадкой поделилась одна из клиенток, опубликовав ее на Reddit, в надежде найти ответ.

Кофейня Creeks Cuppa в британском городе Эксетер нашла необычный способ привлечь клиентов. Владельцы заведение предлагают скидку 10% на следующий напиток каждому, кто сможет разгадать загадку недели. Но, как оказалось, задача не из простых.

Инициатором стал владелец кофейни Джон Крикс, который захотел внести в атмосферу заведения больше дружелюбия и веселого настроения, сделав общение с клиентами более живым и непринужденным.

"В Creeks Cuppa мы хотим вернуть веселье в обслуживание клиентов. Мы шутим с нашими клиентами. Загадки — отличный способ для всех общаться", — рассказал он.

Загадка недели Фото: Reddit

Одна из недавних загадок гласила:

У меня есть вес, но нет массы,

я двигаюсь быстро, но остаюсь неподвижным.

Я ощущаюсь, не видим, но говорю быстро без голоса,

я могу поднять, остановить и заморозить.

Ты не можешь удержать меня, но я могу удержать тебя —

Что я?

Загадка быстро разошлась по интернету. Пользователи сети поспешили выдвигать версии — от "ветра" и "паузы" до "слов" и "эмоций", но ни одно из предположений не получило официального подтверждения от Крикса. Владелец кофейни предпочитает сохранять интригу.

"У нас новая загадка каждые две недели, чтобы держать людей в напряжении", — добавил он.

По мнению Крикса, такие словесные игры не только развлекают, но и стимулируют умственную активность.

Издание Newsweek отмечает, что согласно исследованию 2014 года, опубликованному в Журнале Международного нейропсихологического общества, решение головоломок может отсрочить развитие деменции почти на два с половиной года.

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы заметить "особенную" лягушку за 20 секунд?

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