Власники кав'ярні придумали хитру загадку: ніхто не може дати правильну відповідь (фото)

У британській кав'ярні Creeks Cuppa придумали оригінальний спосіб розважити гостей. Раз на два тижні тут публікують загадку, за правильну відповідь на яку можна отримати знижку на напої.

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Ідею придумав власник закладу Джон Крікс, який вирішив додати трохи грайливості та затишку в спілкування з відвідувачами. Самою загадкою поділилася одна з клієнток, опублікувавши її на Reddit, в надії знайти відповідь.

Кав'ярня Creeks Cuppa в британському місті Ексетер знайшла незвичний спосіб залучити клієнтів. Власники закладу пропонують знижку 10% на наступний напій кожному, хто зможе розгадати загадку тижня. Але, як виявилося, завдання не з простих.

Ініціатором став власник кав'ярні Джон Крікс, який захотів внести в атмосферу закладу більше дружності та веселого настрою, зробивши спілкування з клієнтами живішим і невимушеним.

"У Creeks Cuppa ми хочемо повернути веселощі в обслуговування клієнтів. Ми жартуємо з нашими клієнтами. Загадки — чудовий спосіб для всіх спілкуватися", — розповів він.

Загадка тижня Фото: Reddit

Одна з недавніх загадок свідчила:

У мене є вага, але немає маси,

я рухаюся швидко, але залишаюся нерухомим.

Я відчуваюся, не бачимо, але говорю швидко без голосу,

я можу підняти, зупинити й заморозити.

Ти не можеш утримати мене, але я можу утримати тебе -

Що я?

Загадка швидко розійшлася інтернетом. Користувачі мережі поспішили висувати версії — від "вітру" і "паузи" до "слів" і "емоцій", але жодне з припущень не отримало офіційного підтвердження від Крікса. Власник кав'ярні воліє зберігати інтригу.

"У нас нова загадка кожні два тижні, щоб тримати людей у напрузі", — додав він.

На думку Крікса, такі словесні ігри не тільки розважають, а й стимулюють розумову активність.

Видання Newsweek зазначає, що згідно з дослідженням 2014 року, опублікованим у Журналі Міжнародного нейропсихологічного товариства, розв'язання головоломок може відтермінувати розвиток деменції майже на два з половиною роки.

Крім того, що подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви помітити "особливу" жабу за 20 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з ідеальним зором зможуть відшукати оленя в зимовому лісі за 8 секунд. На перший погляд, це досить просто, але вас будуть відволікати інші силуети на малюнку.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" побачать дзвіночок серед мерехтливих ключів. Ця головоломка перевіряє ваші навички спостереження та увагу до деталей.