От преступника до миллионера: парень с прошлым стал стал "королем лотереи" (фото)

Кюрсат Йилдирим, более известный как Чико, стал знаменитым после выигрыша почти 10 миллионов евро в лотерею в 2022 году. Его история — это путь от тюремного прошлого до жизни в роскоши и внимания СМИ.

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Имя Курсата Йилдирима, более известного как Чико, давно стало нарицательным в Германии, а все благодаря его сказочному выигрышу в лотерею. Но история "короля лотереи" куда сложнее и насыщеннее, чем просто удачный билет. Об этом пишет Der Westen.

Бывший преступник, сидевший в тюрьме за грабеж и мошенничество уволился с работы крановщика, после чего начал быстро сорить деньгами, потратив почти 1,5 миллиона евро в первый месяц после победы.

Путь из тени в свет

Родившийся в Турции и выросший в Дортмунде (Германия), Йилдирим с юности сталкивался с наркотиками и преступным образом жизни. Он проходил курсы лечение, отбывал сроки за кражу и нападение. Работая обычным крановщиком, он и представить не мог, что его жизнь изменится в одночасье.

В сентябре 2022 года удача улыбнулась Чико. Он сорвал джекпот почти в 10 миллионов евро. Вопреки советам экспертов, он сделал свой выигрыш публичным и быстро превратился в звезду немецких ток-шоу и документальных сериалов.

Курсат сорвал джекпот почти в 10 миллионов евро Фото: IMAGO/Kirchner-Media

Жизнь после выигрыша

Свое новое богатство Чико отметил покупкой дорогих спортивных автомобилей Porsche и Ferrari, а затем — элитного пентхауса на берегу озера Феникс в Дортмунде.

Вместо уединения он выбрал путь публичной личности. Курсат начал давать интервью, активно вести свои соцсети и инвестировать в недвижимость. По слухам, у него уже девять объектов.

Любовь, штраф и расставание

Необычной оказалась и его личная жизнь. Его избранницей стала полицейская Кэндис Ньюгас. Когда Чико выписали штраф, он попытал счастья и предложил ей пойти на свидание, на что она согласилась, потому что он был "настойчив".

Около полутора лет Курсат встречался с Кэндис Ньюгас Фото: IMAGO/Gartner

Их отношения длились около полутора лет и закончились в июне 2024 года.

Скандал на телевидении

Последней крупной вехой стал проект "Знаменитости под пальмами" на канале Sat.1. Чико оказался в центре скандала.

Его поведение вызвало споры, а после угроз в адрес другой участницы, Лиши Сэвидж, он был удален из шоу на шестом эпизоде — без официального прощания.

Издание отмечает, что несмотря на скандалы, Чико, похоже, не собирается уходить из поля зрения. Его история остается одной из самых обсуждаемых в Германии.

Ранее Фокус сообщал, что безработный мужчина стал миллионером после вещего сна. Житель округа Юнион, Нью-Джерси (США), оказался обладателем джекпота в размере 1,5 миллиона долларов после того, как приятное сновидение подтолкнуло его купить лотерейный билет.

Также стало известно, что миллионер рассказал, как думают и действуют успешные люди. Финансовая грамотность для Рамита Сети начинается не с таблиц и ограничений, а с понимания того, как на самом деле работают деньги. Он говорит о привычках, которые помогли ему самому выстроить путь к благосостоянию.