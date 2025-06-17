Від злочинця до мільйонера: хлопець із минулим став став "королем лотереї" (фото)

Кюрсат Йілдірім, більш відомий як Чіко, став знаменитим після виграшу майже 10 мільйонів євро в лотерею 2022 року. Його історія — це шлях від тюремного минулого до життя в розкоші та уваги ЗМІ.

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Ім'я Курсата Йілдіріма, більш відомого як Чіко, давно стало прозивним у Німеччині, а все завдяки його казковому виграшу в лотерею. Але історія "короля лотереї" куди складніша і насиченіша, ніж просто вдалий квиток. Про це пише Der Westen.

Колишній злочинець, який сидів у в'язниці за грабіж і шахрайство, звільнився з роботи кранівника, після чого почав швидко смітити грошима, витративши майже 1,5 мільйона євро в перший місяць після перемоги.

Шлях із тіні у світло

Народжений у Туреччині й вирослий у Дортмунді (Німеччина), Йілдірім з юності стикався з наркотиками і злочинним способом життя. Він проходив курси лікування, відбував терміни за крадіжку і напад. Працюючи звичайним кранівником, він і уявити не міг, що його життя зміниться відразу.

У вересні 2022 року удача посміхнулася Чіко. Він зірвав джекпот майже в 10 мільйонів євро. Всупереч порадам експертів, він зробив свій виграш публічним і швидко перетворився на зірку німецьких ток-шоу та документальних серіалів.

Курсат зірвав джекпот майже в 10 мільйонів євро Фото: IMAGO/Kirchner-Media

Життя після виграшу

Своє нове багатство Чіко відзначив купівлею дорогих спортивних автомобілів Porsche і Ferrari, а потім — елітного пентхауса на березі озера Фенікс у Дортмунді.

Замість усамітнення він обрав шлях публічної особистості. Курсат почав давати інтерв'ю, активно вести свої соцмережі та інвестувати в нерухомість. За чутками, у нього вже дев'ять об'єктів.

Любов, штраф і розставання

Незвичайним виявилося і його особисте життя. Його обраницею стала поліцейська Кендіс Ньюгас. Коли Чіко виписали штраф, він спробував щастя і запропонував їй піти на побачення, на що вона погодилася, тому що він був "наполегливий".

Близько півтора року Курсат зустрічався з Кендіс Ньюгас Фото: IMAGO/Gartner

Їхні стосунки тривали близько півтора року і закінчилися в червні 2024 року.

Скандал на телебаченні

Останньою великою віхою став проєкт "Знаменитості під пальмами" на каналі Sat.1. Чіко опинився в центрі скандалу.

Його поведінка викликала суперечки, а після погроз на адресу іншої учасниці, Ліші Севідж, його видалили з шоу на шостому епізоді — без офіційного прощання.

Видання зазначає, що попри скандали, Чіко, видно, не збирається йти з поля зору. Його історія залишається однією з найбільш обговорюваних у Німеччині.

Раніше Фокус повідомляв, що безробітний чоловік став мільйонером після віщого сну. Житель округу Юніон, Нью-Джерсі (США), виявився володарем джекпоту в розмірі 1,5 мільйона доларів після того, як приємне сновидіння підштовхнуло його купити лотерейний білет.

Також стало відомо, що мільйонер розповів, як думають і діють успішні люди. Фінансова грамотність для Раміта Сеті починається не з таблиць і обмежень, а з розуміння того, як насправді працюють гроші. Він говорить про звички, які допомогли йому самому вибудувати шлях до добробуту.