Похож на человека: кот застал хозяина врасплох своим странным поведением (видео)

Пользователи TikTok в восторге от рыжего кота, который, словно человек, шпионит за владельцем из-за занавески. Видео стало настоящим хитом.

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Когда Джошуа Пайва заметил, что за ним кто-то наблюдает, он и подумать не мог, что это окажется его собственный кот. Любимчик по кличке Начо, чье поведение покорило миллионы пользователей TikTok, стал настоящей звездой в соцсетях.

В вирусном видео, набравшем уже 8,4 миллиона просмотров, видно, как шторка едва заметно колышется, а затем из-за нее появляется пушистая лапа. Медленно, почти по-детективному, она отодвигает ткань, открывая внимательный, почти подозрительный взгляд кота.

На экране появляется текст: "Почему бро так меня проверяет?", а в подписи — ироничный вывод: "Этот кот по сути человек".

Пользователи сети тут же начали строить теории.

"Вы уверены, что он кот?", "Он ходит на двух ногах, когда вас нет дома", "Если бы я это увидел — я бы уехал из квартиры", — писали они.

Почему коты так себя ведут?

Как объясняют специалисты по поведению кошек, подобные "шпионские" выходки являются частью инстинктивного поведения, доставшегося им от диких предков. Кошки любят наблюдать, прятаться и искать теплые, безопасные места — будь то коробка, полка в шкафу или, как в случае с Начо, пространство за шторой.

По данным Feline Behavior Solutions и ASPCAPro, кошки выбирают укрытия, когда хотят побыть в тишине, чувствуют тревогу или просто расслабляются. Классическими укрытиями также являются картонные коробки, пространство под кроватью или корзины с бельем, особенно если в них пахнет хозяином.

Ранее Фокус сообщал, что на видео засняли, как "домашний" пес осознал, что оказался в походе. Ролик, в котором собака бойкотирует ночевку в палатке, стал вирусным. Пес по кличке Пабло просто решил выбрать теплый салон авто и стал героем соцсетей.

Также стало известно, что то, что сделал голодный кот на кухне, поразило людей. Домашнее животное по кличке Клаус продемонстрировало незаурядные способности, открыв дверцу микроволновки на глазах у шокированной хозяйки. Видео быстро разлетелось по TikTok, вызвав волну шуток о кошачьем интеллекте и "будущем захвате кухни".