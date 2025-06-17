Схожий на людину: кіт застав господаря зненацька своєю дивною поведінкою (відео)

Користувачі TikTok у захваті від рудого кота, який, немов людина, шпигує за власником з-за фіранки. Відео стало справжнім хітом.

Related video

Коли Джошуа Пайва помітив, що за ним хтось спостерігає, він і подумати не міг, що це виявиться його власний кіт. Улюбленець на прізвисько Начо, чия поведінка підкорила мільйони користувачів TikTok, став справжньою зіркою в соцмережах.

У вірусному відео, що набрало вже 8,4 мільйона переглядів, видно, як шторка ледь помітно колишеться, а потім з-за неї з'являється пухнаста лапа. Повільно, майже по-детективному, вона відсуває тканину, відкриваючи уважний, майже підозрілий погляд кота.

На екрані з'являється текст: "Чому бро так мене перевіряє?", а в підписі — іронічний висновок: "Цей кіт по суті людина".

Користувачі мережі одразу ж почали будувати теорії.

"Ви впевнені, що він кіт?", "Він ходить на двох ногах, коли вас немає вдома", "Якби я це побачив — я б поїхав із квартири", — писали вони.

Чому коти так поводяться?

Як пояснюють фахівці з поведінки кішок, подібні "шпигунські" витівки є частиною інстинктивної поведінки, що дісталася їм від диких предків. Кішки люблять спостерігати, ховатися і шукати теплі, безпечні місця — чи то коробка, чи то полиця в шафі або, як у випадку з Начо, простір за шторою.

За даними Feline Behavior Solutions і ASPCAPro, кішки обирають укриття, коли хочуть побути в тиші, відчувають тривогу або просто розслабляються. Класичними укриттями також є картонні коробки, простір під ліжком або кошики з білизною, особливо якщо в них пахне господарем.

Раніше Фокус повідомляв, що на відео зняли, як "домашній" пес усвідомив, що опинився в поході. Ролик, в якому собака бойкотує ночівлю в наметі, став вірусним. Пес на прізвисько Пабло просто вирішив вибрати теплий салон авто і став героєм соцмереж.

Також стало відомо, що те, що зробив голодний кіт на кухні, вразило людей. Домашня тварина на прізвисько Клаус продемонструвала неабиякі здібності, відкривши дверцята мікрохвильовки на очах у шокованої господині. Відео швидко розлетілося по TikTok, викликавши хвилю жартів про котячий інтелект і "майбутнє захоплення кухні".