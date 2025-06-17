Женщина решила проверить чердак, но не ожидала увидеть, кто там прячется (видео)

Женщина решила проверить, что находится на ее чердаке, и с помощью телефона случайно сняла своего кота, устроившегося там среди балок. Видео стало вирусным и собрало более 10,7 миллиона просмотров.

Related video

В TikTok стремительно набирает популярность видео, в котором хозяйка кошки, решившая проверить чердак, внезапно обнаружила своего питомца в неожиданном месте.

Аманда Дженнардо (@amandagennardo) разместила клип, на котором видно, как она протягивает руку с телефоном в проем чердака и снимает на камеру, чтобы понять, кто или что там может находиться. Ожидая увидеть лишь пустое пространство, она и подумать не могла, что обнаружит там своего кота.

На видео видно, как камера медленно скользит над деревянными балками чердака. И вдруг она замечает пушистого виновника. Им оказался кот Дженнардо, который спокойно лежал среди балок, будто так и должно быть.

Вскоре после публикации видео набрало более 10,7 миллиона просмотров, а раздел комментариев наполнился шутками и восхищением.

"Никаких признаков его присутствия, босс", "На чердаке сидит джентльмен и помогает вам искать кота", "Это странный кусок дерева в форме кошки", "Нет, его там нет, продолжай искать", — писали они.

Тем временем Аманда с юмором отнеслась к ситуации.

"Кто-то его видит", — написала она под видео.

Поведение кота не удивило знатоков кошачьих привычек, ведь эти питомцы известны своей любовью к уединенным и теплым местам. По данным Hill’s Pet Nutrition, инстинкт прятаться сохранился у кошек еще с доисторических времен, когда укрытие означало безопасность.

Ранее Фокус сообщал, что на видео засняли, как "домашний" пес осознал, что оказался в походе. Ролик, в котором собака бойкотирует ночевку в палатке, стал вирусным. Пес по кличке Пабло просто решил выбрать теплый салон авто и стал героем соцсетей.

Также стало известно, что то, что сделал голодный кот на кухне, поразило людей. Домашнее животное по кличке Клаус продемонстрировало незаурядные способности, открыв дверцу микроволновки на глазах у шокированной хозяйки. Видео быстро разлетелось по TikTok, вызвав волну шуток о кошачьем интеллекте и "будущем захвате кухни".