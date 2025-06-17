Жінка вирішила перевірити горище, але не очікувала побачити, хто там ховається (відео)

Жінка вирішила перевірити, що знаходиться на її горищі, і за допомогою телефону випадково зняла свого кота, який влаштувався там серед балок. Відео стало вірусним і зібрало понад 10,7 мільйона переглядів.

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У TikTok стрімко набирає популярності відео, в якому господиня кішки, яка вирішила перевірити горище, раптово виявила свого вихованця в несподіваному місці.

Аманда Дженнардо (@amandagennardo) розмістила кліп, на якому видно, як вона простягає руку з телефоном в отвір горища і знімає на камеру, щоб зрозуміти, хто або що там може перебувати. Очікуючи побачити лише порожній простір, вона й подумати не могла, що виявить там свого кота.

На відео видно, як камера повільно ковзає над дерев'яними балками горища. І раптом вона помічає пухнастого винуватця. Ним виявився кіт Дженнардо, який спокійно лежав серед балок, ніби так і має бути.

Незабаром після публікації відео набрало понад 10,7 мільйона переглядів, а розділ коментарів наповнився жартами й захопленням.

"Жодних ознак його присутності, бос", "На горищі сидить джентльмен і допомагає вам шукати кота", "Це дивний шматок дерева у формі кішки", "Ні, його там немає, продовжуй шукати", — писали вони.

Тим часом Аманда з гумором поставилася до ситуації.

"Хтось його бачить", — написала вона під відео.

Поведінка кота не здивувала знавців котячих звичок, адже ці вихованці відомі своєю любов'ю до відокремлених і теплих місць. За даними Hill's Pet Nutrition, інстинкт ховатися зберігся у кішок ще з доісторичних часів, коли укриття означало безпеку.

Раніше Фокус повідомляв, що на відео зняли, як "домашній" пес усвідомив, що опинився в поході. Ролик, в якому собака бойкотує ночівлю в наметі, став вірусним. Пес на прізвисько Пабло просто вирішив обрати теплий салон авто і став героєм соцмереж.

Також стало відомо, що те, що зробив голодний кіт на кухні, шокувало людей. Домашня тварина на прізвисько Клаус продемонструвала неабиякі здібності, відкривши дверцята мікрохвильовки на очах у шокованої господині. Відео швидко розлетілося по TikTok, викликавши хвилю жартів про котячий інтелект і "майбутнє захоплення кухні".