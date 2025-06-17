Открыла шкаф и исчезла: женщина показала тайную комнату внутри шкафа (видео)

Лорен Лисс, дизайнер интерьеров из США, воплотила свою детскую мечту, установив потайной проход в шкафу. Ролик с дверью в стиле "Хроники Нарнии" стал вирусным и поразил людей со всего мира.

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Сказка стала реальностью. Дизайнер интерьеров из Вирджинии (США) воплотила детскую мечту в собственном доме, установив "волшебный" шкаф с секретным проходом, как в легендарных "Хрониках Нарнии". Видео, запечатлевшее момент открытия потайной двери, стало вирусным в YouTube.

Создательницей проекта стала Лорен Лисс, дизайнер интерьера и блогер из города Грейт-Фолс, штат Вирджиния. Она опубликовала ролик на своем канале, подписав его словами: "Когда фанат фэнтези вырастает и проектирует дом…"

На видео Лорен идет в детскую комнату, открывает обыкновенный белый шкаф, заходит внутрь и вдруг распахивает заднюю стенку. За ней оказывается тайный проход в соседнюю комнату, скрытый от глаз гостей и даже, как призналась дизайнер, от некоторых членов семьи.

"Эта дверь, вдохновленная Нарнией, была в моем списке желаний с самого детства. Я выросла на сказках, где обычные вещи открывали путь в невероятные миры. Мне захотелось сделать нечто подобное в реальной жизни", — рассказала Лисс.

Как создавалась Нарния в прихожей

Идея пришла Лорен во время проектирования собственного дома. Она заметила, что в планировке игровой комнаты и соседнего коридора есть совпадающие участки, и поняла: это идеальное место для потайной двери. Подрядчик вскоре вырезал заднюю стенку шкафа, встроив туда полноценный дверной проем.

По словам американки, когда дверь закрыта, это просто обычный шкаф с полками и вешалками Фото: YouTube

По словам американки, когда дверь закрыта, это просто обычный шкаф с полками и вешалками. Но стоит потянуть нужную панель, и открывается потайной путь. Дети, по словам Лорен, любят устраивать небольшие квесты для гостей, наблюдая за их удивлением.

Лисс объясняет, что она старается внедрять в каждый проект элементы сюжета: от тайных дверей до необычных встроенных уголков, которые вдохновляют и радуют каждый день.

"Дизайн — это не только стиль. Это история. Это эмоции. И немного волшебства", — уверена Лорен.

Видео вызвало бурную реакцию в комментариях:

"НАРНИЯ!! Да, обожаю это!";

"Нет, там должны быть шубы, а потом выход наружу — тогда будет по-настоящему";

"Это как Алиса в Стране чудес! Хотелось бы узнать, что за этим окном! Просто чудо";

"Это похоже на рай на Земле".

Такой проект отлично вписывается в растущий тренд "уютной магии" в дизайне интерьеров — когда дома не просто ремонтируются, а превращаются в места, где живет история. По данным сайта Houzz, только за период с 2020 по 2023 год средние расходы на домашний ремонт в США выросли с $15 000 до $24 000. Особенно популярны стали обновления гостиных, ванных комнат и игровых зон.

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