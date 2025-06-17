Відкрила шафу і зникла: жінка показала таємну кімнату всередині шафи (відео)

Лорен Лісс, дизайнерка інтер'єрів зі США, втілила свою дитячу мрію, встановивши потайний прохід у шафі. Ролик із дверима в стилі "Хроніки Нарнії" став вірусним і шокував людей з усього світу.

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Казка стала реальністю. Дизайнерка інтер'єрів із Вірджинії (США) втілила дитячу мрію у власному будинку, встановивши "чарівну" шафу із секретним проходом, як у легендарних "Хроніках Нарнії". Відео, що зафіксувало момент відчинення потайних дверей, стало вірусним у YouTube.

Авторкою проєкту стала Лорен Лісс, дизайнерка інтер'єру та блогерка з міста Грейт-Фолс, штат Вірджинія. Вона опублікувала ролик на своєму каналі, підписавши його словами: "Коли фанат фентезі виростає і проєктує будинок..."

На відео Лорен йде до дитячої кімнати, відкриває звичайну білу шафу, заходить всередину і раптом відкриває задню стінку. За нею виявляється таємний прохід у сусідню кімнату, прихований від очей гостей і навіть, як зізналася дизайнерка, від деяких членів сім'ї.

"Ці двері, натхненні Нарнією, були в моєму списку бажань із самого дитинства. Я виросла на казках, де звичайні речі відкривали шлях у неймовірні світи. Мені захотілося зробити щось подібне в реальному житті", — розповіла Лісс.

Як створювалася Нарнія в передпокої

Ідея прийшла Лорен під час проєктування власного будинку. Вона помітила, що в плануванні ігрової кімнати та сусіднього коридору є ділянки, що збігаються, і зрозуміла: це ідеальне місце для потайних дверей. Підрядник незабаром вирізав задню стінку шафи, вмонтувавши туди повноцінний дверний отвір.

За словами американки, коли двері зачинені, це просто звичайна шафа з полицями і вішалками Фото: YouTube

За словами американки, коли двері зачинені, це просто звичайна шафа з полицями й вішалками. Але варто потягнути потрібну панель, і відкривається потайний шлях. Діти, за словами Лорен, люблять влаштовувати невеликі квести для гостей, спостерігаючи за їхнім здивуванням.

Лісс пояснює, що вона намагається впроваджувати в кожен проєкт елементи сюжету: від таємних дверей до незвичних вбудованих куточків, які надихають і радують щодня.

"Дизайн — це не тільки стиль. Це історія. Це емоції. І трохи чарівництва", — впевнена Лорен.

Відео викликало бурхливу реакцію в коментарях:

"НАРНІЯ!!! Так, обожнюю це!";

"Ні, там мають бути шуби, а потім вихід назовні — тоді буде по-справжньому";

"Це як Аліса в Країні чудес! Хотілося б дізнатися, що за цим вікном! Просто диво";

"Це схоже на рай на Землі".

Такий проєкт чудово вписується у щораз популярніший тренд "затишної магії" в дизайні інтер'єрів — коли будинки не просто ремонтують, а перетворюють на місця, де живе історія. За даними сайту Houzz, тільки за період з 2020 по 2023 рік середні витрати на домашній ремонт у США зросли з $15 000 до $24 000. Особливо популярними стали оновлення віталень, ванних кімнат та ігрових зон.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив "найпотворніший будинок на вулиці" і перетворив його на затишне житло. Еш Мацціна з Лондона (Англія) кардинально змінив занедбану вікторіанську споруду. За два роки він своїми руками перетворив похмуру терасу на стильне і затишне житло, здивувавши людей з усього світу.

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