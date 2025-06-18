Настоящее нашествие: во время отдыха на украинском пляже семья обнаружила, что их вещи "захватили" сотни пчел (видео)

Семья отдыхала на пляже в Украине, оставив вещи на некоторое время без присмотра на лежаках, когда пришлось отойти, чтобы пообедать. Когда же они вернулись, то не смогли даже приблизиться к ним: их роем обсели взявшиеся ниоткуда пчелы.

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Из всех мест и лежаков на пляже пчелы массово выбрали именно этот лежак. Чтобы вернуть свои вещи обратно, людям пришлось заручиться помощью пасечника, который чудом оказался поблизости: кадры того, как мужчина расправился с пчелиным роем, облетели TikTok и получили более 50 тысяч лайков.

Также автор видео, Анна Марчак, поделилась историей того, как случился инцидент.

"Отошли пообедать, вернулись, а тут... Мы так и не поняли, почему рой облюбовал именно наши вещи", — призналась женщина.

Для того, чтобы справиться с курьезной ситуацией, семьи вызвали на помощь ГСЧС. Однако вдруг выяснилось, что на пляже среди отдыхающих был пасечник, который вызвался помочь с возвращением вещей. Кроме того, пасечник оказался еще и работником ГСЧС, которому даже в отдых пришлось поработать.

"Нам вызвали ГСЧС, но на пляже отдыхал пасечник, который просто собрал рой руками и спас наши вещи. За что огромное спасибо", — рассказала героиня истории.

Мужчина бесстрашно свернул пчел и высвободил вещи семьи от нашествия.

Почему пчелы роем облепили вещи?

В комментариях женщина также рассказала любознательным пользователям о том, почему пчелы так сделали. Пасечник, с профессиональной точки зрения, объяснил, что на вещи села пчелиная матка, а рой прилетел за ней. Однако при этом сам спасатель сказал, что, несмотря на свой опыт, он еще не видел, чтобы пчелы себя так вели: "Прямо посреди пляжа начали делать улей".

Напомним, 1 июня издание Sky News рассказало, что в США перевернулся грузовик с ульями, из-за чего миллионы пчел-беглецов вырвались на волю и заполонили регион.

Также 23 мая в What's The Jam поделились историей, как справились с роем из 20 тысяч пчел, который "оккупировал" частный дом.