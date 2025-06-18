Справжнє нашестя: під час відпочинку на українському пляжі сім'я виявила, що їхні речі "захопили" сотні бджіл (відео)

Сім'я відпочивала на пляжі в Україні, залишивши речі на деякий час без нагляду на лежаках, коли довелося відійти, аби пообідати. Коли ж вони повернулися, то не змогли навіть наблизитися до них: їх роєм обсіли бджоли, що взялися нізвідки.

Related video

З-поміж усіх місць та лежаків на пляжі бджоли масово обрали саме цей лежак. Аби повернути свої речі назад, людям довелося заручитися допомогою пасічника, що дивом опинився поблизу: кадри того, як чоловік розправився з бджолиним роєм, облетіли TikTok та здобули понад 50 тисяч вподобань.

Також авторка відео, Анна Марчак, поділилася історією того, як трапився інцидент.

"Відійшли пообідати, повернулись, а тут… Ми так і не зрозуміли, чому рій облюбував саме наші речі", — зізналася жінка.

Для того, аби впоратися із курйозною ситуацією, сім'ї викликали на допомогу ДСНС. Однак раптом з'ясувалося, що на пляжі серед відпочивальників був пасічник, який зголосився допомогти із поверненням речей. Окрім того, пасічник виявився ще й працівником ДСНС, якому навіть у відпочинок довелося попрацювати.

"Нам викликали ДСНС, але на пляжі відпочивав пасічник, який просто зібрав рій руками і врятував наші речі. За що величезне дякую", — розповіла героїня історії.

Чоловік безстрашно згорнув бджіл і вивільнив речі сім'ї від нашестя.

Чому бджоли роєм обсіли речі?

У коментарях жінка також розповіла допитливим користувачам про те, чому бджоли так зробили. Пасічник, з професійної точки зору, пояснив, що на речі сіла бджолина матка, а рій прилетів за нею. Однак при цьому сам рятівник сказав, що, незважаючи на свій досвід, він ще не бачив, аби бджоли себе так поводили: "Прямо посеред пляжу почали робити вулик".

Нагадаємо, 1 червня видання Sky News розповіло, що у США перевернулася вантажівка з вуликами, через що мільйони бджіл-втікачок вирвалися на волю та заполонили регіон.

Також 23 травня у What's The Jam поділилися історією, як впоралися із роєм із 20 тисяч бджіл, який "окупував" приватний будинок.