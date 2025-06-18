Женщина попробовала "лучшее в мире шампанское": сколько оно стоит и где она его купила

Недорогое шампанское от сети Aldi получило высшую награду на международном конкурсе, оставив позади элитные бренды.

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Шампанское, названное лучшим в мире на престижной премии World Drinks Awards 2025, стало настоящим сюрпризом, ведь его происхождение связано не с элитными винодельнями Франции, а с доступными прилавками супермаркета Aldi. Об этом пишет The Mirror.

Veuve Monsigny Champagne Brut, продающееся по цене всего 14,95 фунтов стерлингов (примерно 840 гривен), сумело обойти элитных конкурентов, включая шампанское GH Martel Honoré de Balzac Edition Limitée Brut стоимостью почти 50 фунтов (примерно 2800 гривен). Победа Aldi в этой категории стала настоящей сенсацией в мире напитков.

Эксперты отметили изысканную композицию из сортов Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье, а также нотки спелого яблока, мягких красных ягод и легкий цветочный оттенок.

Вино продемонстрировало отличную игристость, свежесть и сбалансированную сухость Фото: SWNS

Вино продемонстрировало отличную игристость, свежесть и сбалансированную сухость — характеристики, присущие премиум-классу.

"Победа Veuve Monsigny Champagne Brut — это доказательство того, что исключительное качество не всегда требует огромных затрат. Это гордость не только для нас, но и для наших покупателей, которые теперь могут наслаждаться мировым шампанским по доступной цене", — прокомментировала Джули Эшфилд, коммерческий директор Aldi UK.

Покупатели также в восторге. Один из дегустаторов признался, что ожидал простого напитка, но был "серьезно впечатлен" его вкусом и ароматом. Он отметил, что вслепую принял бы его за элитное вино с высокой ценой.

Издание отмечает, что шампанское Veuve Monsigny Champagne Brut (750 мл) уже доступно во всех магазинах Aldi по Великобритании и обещает стать летним хитом для всех, кто любит игристое вино, не опустошая кошелек.

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