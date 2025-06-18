Жінка спробувала "найкраще у світі шампанське": скільки воно коштує і де вона його купила

Недороге шампанське від мережі Aldi отримало найвищу нагороду на міжнародному конкурсі, залишивши позаду елітні бренди.

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Шампанське, назване найкращим у світі на престижній премії World Drinks Awards 2025, стало справжнім сюрпризом, адже його походження пов'язане не з елітними виноробнями Франції, а з доступними прилавками супермаркету Aldi. Про це пише The Mirror.

Veuve Monsigny Champagne Brut, що продається за ціною всього 14,95 фунта стерлінгів (приблизно 840 гривень), зуміло обійти елітних конкурентів, зокрема шампанське GH Martel Honoré de Balzac Edition Limitée Brut вартістю майже 50 фунтів (приблизно 2800 гривень). Перемога Aldi в цій категорії стала справжньою сенсацією у світі напоїв.

Експерти відзначили вишукану композицію з сортів Шардоне, Піно Нуар і Піно Меньє, а також нотки стиглого яблука, м'яких червоних ягід і легкий квітковий відтінок.

Вино продемонструвало відмінну ігристість, свіжість і збалансовану сухість Фото: SWNS

Вино продемонструвало відмінну ігристість, свіжість і збалансовану сухість — характеристики, властиві преміумкласу.

"Перемога Veuve Monsigny Champagne Brut — це доказ того, що виняткова якість не завжди вимагає величезних витрат. Це гордість не лише для нас, а й для наших покупців, які тепер можуть насолоджуватися світовим шампанським за доступною ціною", — прокоментувала Джулі Ешфілд, комерційний директор Aldi UK.

Покупці також у захваті. Один із дегустаторів зізнався, що очікував простого напою, але був "серйозно вражений" його смаком і ароматом. Він зазначив, що наосліп прийняв би його за елітне вино з високою ціною.

Видання зазначає, що шампанське Veuve Monsigny Champagne Brut (750 мл) вже доступне у всіх магазинах Aldi у Великій Британії й обіцяє стати літнім хітом для всіх, хто любить ігристе вино, не спустошуючи гаманець.

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