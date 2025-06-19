Отель превратили в город: как выглядит дом, в котором живут 20 000 человек (видео)

В Китае построили уникальное здание, в котором живут десятки тысяч человек. Regent International в Ханчжоу объединяет жилые квартиры и всю необходимую инфраструктуру — от супермаркетов до бассейнов.

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Многоквартирный дом Regent International в Ханчжоу, Китай, славится количеством жителей – около 20 000 человек. Об этом пишет Lad Bible.

В Китае набирает популярность уникальное здание, которое больше похоже на маленький город, чем на жилой комплекс. Regent International в Ханчжоу вмещает до 30 000 человек и предлагает жильцам буквально все необходимое — от супермаркетов до бассейнов и парикмахерских — не выходя за пределы комплекса.

Расположенный в деловом районе Qianjiang Century City, этот гигант высотой 206 метров и площадью 260 000 квадратных метров уже прозвали "городом под крышей". Проект разработала Алисия Лу, та самая дизайнерка, которая стояла за созданием одного из немногих семизвездочных отелей в мире, Singapore Sands Hotel.

Первоначально Regent International задумывался как шестизвездочный отель, но в итоге стал жилым домом с инфраструктурой, которая удовлетворит почти любые бытовые потребности. Комплекс включает фуд-корт, интернет-кафе, маникюрные салоны, магазины и даже небольшие супермаркеты. И хотя жители свободны приходить и уходить, многие почти не покидают стены здания — настолько здесь все удобно.

Гостиная в одной из квартир Фото: Plus Housing Кухня в одной из квартир Фото: Plus Housing

Квартиры внутри достаточно просты: ламинат в спальнях, мраморная плитка в гостиной, встроенная кухня, две ванные комнаты и полноценная мебель и бытовая техника. Несмотря на скромный интерьер, жилье здесь пользуется высоким спросом, особенно у студентов, молодых специалистов и фрилансеров.

По данным агентства Sina, небольшие апартаменты без окон стоят около 1500 юаней (примерно 8700 гривен) в месяц, а более просторные квартиры с балконом — около 4000 юаней (примерно 23 100 гривен). С момента открытия в 2013 году здание стало одним из самых заселенных в городе — и, судя по всему, не теряет своей популярности.

Ранее Фокус сообщал, что деревня опустела за 28 дней и "застыла во времени". Во время Второй мировой войны жители Тайнхэма в Дорсете были вынуждены покинуть свои дома с обещанием, что вернутся. Но возвращение так и не состоялось.

Также стало известно, что в Китае квартал весом 7382 тонны отправился "гулять" по городу. В Шанхае стартовал самый масштабный проект по перемещению зданий. Целый исторический квартал переезжает со скоростью 10 метров в день с помощью роботов.