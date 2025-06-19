Готель перетворили на місто: який вигляд має будинок, у якому мешкають 20 000 людей (відео)

У Китаї побудували унікальну будівлю, в якій живуть десятки тисяч людей. Regent International у Ханчжоу об'єднує житлові квартири та всю необхідну інфраструктуру — від супермаркетів до басейнів.

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Багатоквартирний будинок Regent International у Ханчжоу, Китай, славиться кількістю мешканців — майже 20 000 осіб. Про це пише Lad Bible.

У Китаї набирає популярності унікальна будівля, яка більше схожа на маленьке місто, ніж на житловий комплекс. Regent International у Ханчжоу вміщує до 30 000 осіб і пропонує мешканцям буквально все необхідне — від супермаркетів до басейнів і перукарень — не виходячи за межі комплексу.

Розташований у діловому районі Qianjiang Century City, цей гігант заввишки 206 метрів і площею 260 000 квадратних метрів уже прозвали "містом під дахом". Проєкт розробила Алісія Лу, та сама дизайнерка, яка стояла за створенням одного з небагатьох семизіркових готелів у світі, Singapore Sands Hotel.

Спочатку Regent International замислювався як шестизірковий готель, але в підсумку став житловим будинком з інфраструктурою, яка задовольнить майже будь-які побутові потреби. Комплекс включає фуд-корт, інтернет-кафе, манікюрні салони, магазини і навіть невеликі супермаркети. І хоча мешканці вільні приходити і йти, багато хто майже не залишає стіни будівлі — настільки тут усе зручно.

Вітальня в одній із квартир Фото: Plus Housing Кухня в одній із квартир Фото: Plus Housing

Квартири всередині досить прості: ламінат у спальнях, мармурова плитка у вітальні, вбудована кухня, дві ванні кімнати і повноцінні меблі та побутова техніка. Попри скромний інтер'єр, житло тут користується високим попитом, особливо у студентів, молодих спеціалістів і фрілансерів.

За даними агентства Sina, невеликі апартаменти без вікон коштують майже 1500 юанів (приблизно 8700 гривень) на місяць, а більш просторі квартири з балконом — майже 4000 юанів (приблизно 23 100 гривень). З моменту відкриття у 2013 році будівля стала однією з найбільш заселених у місті — і, судячи з усього, не втрачає своєї популярності.

Раніше Фокус повідомляв, що село спорожніло за 28 днів і "застигло в часі". Під час Другої світової війни жителі Тайнхема в Дорсеті були змушені покинути свої будинки з обіцянкою, що повернуться. Але повернення так і не відбулося.

Також стало відомо, що в Китаї квартал вагою 7382 тонни вирушив "гуляти" містом. У Шанхаї стартував наймасштабніший проєкт з переміщення будівель. Цілий історичний квартал переїжджає зі швидкістю 10 метрів на день за допомогою роботів.