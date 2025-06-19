Слишком красива: модель с десятками операций пожаловалась, что ее блокируют в приложениях

35-летняя модель из Бразилии Джанайна Празерес заявила, что ее неоднократно блокировали в приложениях для знакомств из-за слишком привлекательной внешности

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Об этом пишет Daily Mail.

35-летняя Джанайна Празерес, бразильская модель, вложившая почти миллион фунтов стерлингов в пластические операции, заявила, что не может пользоваться приложениями для знакомств, ведь ее аккаунты постоянно блокируют. Причина? По ее словам, она "слишком красива, чтобы быть настоящей".

В интервью Джанайна рассказала, что создала три разных аккаунта, но каждый раз сталкивалась с блокировкой. Алгоритмы и пользователи считали ее фото подозрительными.

"Сначала я думала, что это ошибка, но потом поняла: проблема в моей внешности", — говорит она.

В интервью Джанайна рассказала, что создала три разных аккаунта, но каждый раз сталкивалась с блокировкой Фото: Instagram

Попытки обжаловать блокировки успеха не принесли. После неудач в цифровом мире модель решила искать любовь офлайн.

"Я вернулась к тому, что делали наши родители — зрительный контакт, живые беседы", — отметила она.

У Джанайны почти 900 тысяч подписчиков в Instagram, и она откровенно делится своей трансформацией. За годы она перенесла более 20 операций: от ринопластики и бразильской подтяжки до филлеров и "гармонизации" лица.

У Джанайны почти 900 тысяч подписчиков в Instagram Фото: Instagram

Внешность модели уже сыграла с ней злую шутку и за пределами приложений. Недавно на паспортном контроле в Сан-Паулу девушку задержали из-за несоответствия между ее новой внешностью и старой фотографией в паспорте.

"Я знала, что это может случиться. Но все равно это был шок", — призналась Джанайна, которая после инцидента сразу обновила документ.

В 2023 году журнал Playboy Norway признал Джанайну "Идеальной женщиной", подчеркнув ее стремление к внешнему идеалу. Сама модель говорит, что красота — это "секрет лучшей жизни", и она не жалеет средств на процедуры. При этом она регулярно посещает психолога, занимается спортом и соблюдает сбалансированное питание — с небольшими слабостями к фастфуду.

"Совершенство имеет свою цену", — отмечает она

Сейчас Джанайна задумывается о бизнесе и новых возможностях.

Ранее Фокус сообщал, что мужчину похвалили за то, что он "стареет в обратном направлении". После обидных слов начальника и болезненного расставания, японец Аки оказался на грани депрессии. Однако вместо того чтобы сдаться, он начал путь физического и внутреннего преображения, который спустя 10 лет сделал его знаменитым.

Также стало известно, что модель перенесла столько операций, что ее перестали узнавать по паспорту. Яна Прасерес подверглась множеству вмешательств хирурга, включая полную "гармонизацию" лица, несколько ринопластик и подтяжку тела. Всего на изменения внешности она потратила более 980 000 долларов.