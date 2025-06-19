Занадто вродлива: модель із десятками операцій поскаржилася, що її блокують у додатках

35-річна модель із Бразилії Джанайна Празерес заявила, що її неодноразово блокували в додатках для знайомств через занадто привабливу зовнішність

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Про це пише Daily Mail.

35-річна Джанайна Празерес, бразильська модель, яка вклала майже мільйон фунтів стерлінгів у пластичні операції, заявила, що не може користуватися додатками для знайомств, адже її акаунти постійно блокують. Причина? За її словами, вона "занадто красива, щоб бути справжньою".

В інтерв'ю Джанайна розповіла, що створила три різні акаунти, але щоразу стикалася з блокуванням. Алгоритми та користувачі вважали її фото підозрілими.

"Спочатку я думала, що це помилка, але потім зрозуміла: проблема в моїй зовнішності", — каже вона.

В інтерв'ю Джанайна розповіла, що створила три різні акаунти, але щоразу стикалася з блокуванням Фото: Instagram

Спроби оскаржити блокування успіху не принесли. Після невдач у цифровому світі модель вирішила шукати кохання офлайн.

"Я повернулася до того, що робили наші батьки — зоровий контакт, живі бесіди", — зазначила вона.

У Джанайни майже 900 тисяч підписників в Instagram, і вона відверто ділиться своєю трансформацією. За роки вона перенесла понад 20 операцій: від ринопластики й бразильської підтяжки до філерів і "гармонізації" обличчя.

У Джанайни майже 900 тисяч підписників в Instagram Фото: Instagram

Зовнішність моделі вже зіграла з нею злий жарт і за межами додатків. Нещодавно на паспортному контролі в Сан-Паулу дівчину затримали через невідповідність між її новою зовнішністю і старою фотографією в паспорті.

"Я знала, що це може трапитися. Але все одно це був шок", — зізналася Джанайна, яка після інциденту одразу оновила документ.

У 2023 році журнал Playboy Norway визнав Джанайну "Ідеальною жінкою", підкресливши її прагнення до зовнішнього ідеалу. Сама модель каже, що краса — це "секрет кращого життя", і вона не шкодує коштів на процедури. При цьому вона регулярно відвідує психолога, займається спортом і дотримується збалансованого харчування — з невеликими слабкостями до фастфуду.

"Досконалість має свою ціну", — зазначає вона

Зараз Джанайна замислюється про бізнес і нові можливості.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіка похвалили за те, що він"старіє у зворотному напрямку". Після образливих слів начальника і болісного розставання, японець Акі опинився на межі депресії. Однак замість того щоб здатися, він почав шлях фізичного і внутрішнього перетворення, який через 10 років зробив його знаменитим.

Також стало відомо, що модель перенесла стільки операцій, що її перестали впізнавати за паспортом. Яна Прасерес зазнала безлічі втручань хірурга, включно з повною "гармонізацією" обличчя, кількома ринопластиками і підтяжкою тіла. Загалом на зміни зовнішності вона витратила понад 980 000 доларів.