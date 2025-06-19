Девушка потеряла обручальное кольцо в океане: вы не поверите, как она его нашла (видео)

Сара Мон из США доказала, что чудеса случаются. Потеряв кольцо в океане, женщина не запаниковала и нашла его благодаря внимательности и вере в удачу.

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Отпуск Сары Мон во Флориде (США) чуть не закончился трагедией, когда она потеряла обручальное кольцо в океане. Но вместо паники она взяла GoPro, маску и надежду, и сотворила настоящее чудо. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Медсестра и мама двоих детей Сара Мон из Миссури не ожидала, что обычное утро с семьей обернется волнующей подводной драмой. Закончив завтрак с близкими, она отправилась к коралловому рифу с камерой GoPro — снимать кадры для семейного архива, как делала это каждый день в отпуске.

Однако уже в воде Сара с ужасом поняла: она забыла снять обручальное кольцо, а всего за день до этого в том же районе барракуда атаковала человека из-за блестящего украшения. Когда она добралась до рифа, кольцо спало с ее пальца. Несмотря на внутреннюю панику, Сара не растерялась: вернулась на берег, взяла маску и доску и начала поиски одна, так как муж боится океана.

Шансы были ничтожны, ведь кольцо было в воде уже больше 10 минут в песке среди ракушек. Но ей повезло: океан в тот день был особенно прозрачным и спокойным, а у Сары была точка ориентира — место на пляже, где она оставила вещи.

Сара потеряла кольцо в океане Фото: TikTok

И вдруг, среди ракушек сверкнул бриллиант. Сара не поверила глазам. Кольцо частично было засыпано, но она узнала его сразу.

"Я закричала от радости. Я была в шоке", — вспоминает она.

Всю операцию по спасению она частично сняла на камеру. Ее видео на TikTok собрало почти 9 миллионов просмотров, а история мгновенно разлетелась по соцсетям. Позже она призналась, что даже не рассказала мужу о потере до публикации. Сара добавляет, что для нее кольцо было не просто украшением, ведь ее супруг копил на него с юности, когда они только начали встречаться в школе.

"Не паникуйте. Повторите свои шаги, но всегда думайте о безопасности", — советует она другим.

Ранее Фокус сообщал, что женщина переехала в новый дом и заметила нечто на газоне. Жительница США обнаружила необычное растение на своем участке всего через несколько дней после стрижки газона. Фото находки стало вирусным в сети.

Также стало известно, что турист случайно снял первые секунды одной из крупнейших катастроф в истории. В ролике, снятом во время отпуска, видно, как вода начинает странно отступать.