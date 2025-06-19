Дівчина загубила обручку в океані: ви не повірите, як вона її знайшла (відео)

Сара Мон зі США довела, що дива трапляються. Загубивши каблучку в океані, жінка не запанікувала і знайшла її завдяки уважності та вірі в удачу.

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Відпустка Сари Мон у Флориді (США) мало не закінчилася трагедією, коли вона загубила обручку в океані. Але замість паніки вона взяла GoPro, маску і надію, і створила справжнє диво. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Медсестра і мама двох дітей Сара Мон з Міссурі не очікувала, що звичайний ранок із сім'єю обернеться зворушливою підводною драмою. Закінчивши сніданок із близькими, вона вирушила до коралового рифу з камерою GoPro — знімати кадри для сімейного архіву, як робила це щодня у відпустці.

Однак уже у воді Сара з жахом зрозуміла: вона забула зняти обручку, а всього за день до цього в тому ж районі барракуда атакувала людину через блискучу прикрасу. Коли вона дісталася до рифа, каблучка спала з її пальця. Попри внутрішню паніку, Сара не розгубилася: повернулася на берег, узяла маску і дошку і почала пошуки одна, оскільки чоловік боїться океану.

Шанси були мізерні, адже каблучка була у воді вже понад 10 хвилин у піску серед черепашок. Але їй пощастило: океан того дня був особливо прозорим і спокійним, а в Сари була точка орієнтира — місце на пляжі, де вона залишила речі.

Сара загубила обручку в океані Фото: TikTok

І раптом, серед черепашок блиснув діамант. Сара не повірила очам. Каблучка частково була засипана, але вона впізнала її одразу.

"Я закричала від радості. Я була в шоці", — згадує вона.

Усю операцію з порятунку вона частково зняла на камеру. Її відео на TikTok зібрало майже 9 мільйонів переглядів, а історія миттєво розлетілася соцмережами. Пізніше вона зізналася, що навіть не розповіла чоловікові про втрату до публікації. Сара додає, що для неї каблучка була не просто прикрасою, адже її чоловік збирав на неї з юності, коли вони тільки почали зустрічатися в школі.

"Не панікуйте. Повторіть свої кроки, але завжди думайте про безпеку", — радить вона іншим.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка переїхала в новий будинок і помітила щось на газоні. Мешканка США виявила незвичайну рослину на своїй ділянці всього через кілька днів після стрижки газону. Фото знахідки стало вірусним у мережі.

Також стало відомо, що турист випадково зняв перші секунди однієї з найбільших катастроф в історії. У ролику, знятому під час відпустки, видно, як вода починає дивно відступати.