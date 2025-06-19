Женщина бросила медицинский мяч в спортзале и быстро пожалела: что произошло (видео)

Видео с неудачной попыткой упражнения с медицинским мячом стало хитом соцсетей. Инцидент в спортзале стал поводом не только для смеха, но и для обсуждения безопасности.

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Попытка девушки тренироваться с медицинским мячом обернулась эпическим провалом и взорвала Instagram. За сутки видео собрало более 19 миллионов просмотров и сотни тысяч лайков.

Джалисса Хелен Олсен поделилась уморительным моментом из спортзала, который моментально стал вирусным. На видео она с силой бросает медицинский мяч об пол, но не все пошло по плану. Вместо того чтобы отскочить обратно в руки, снаряд неожиданно ударил девушку по лицу, сбив ее очки, AirPods и саму Олсен с ног.

Клип, сопровождавшийся подписью "Я — экстренный случай", быстро набрал популярность, собрав более 830 тысяч лайков и шквал реакций.

Пользователи соцсетей не могли сдержать смех.

"Я думал, у тебя выпали глаза", "На секунду я подумал, что наушники — это твои зубы. Ты в порядке?!", "Нокаут", "А вишенкой на торте стало падение камеры", "Однажды я делал растяжку с эспандером — он порвался, и я выбил себе челюсть. Боль объединяет", — писали они.

Однако юмор не помешал и полезным советам. Персональный тренер Джорджия Гарлик из Лондона поделилась рекомендациями по безопасной работе с медицинским мячом. Она советует использовать мягкую поверхность под мяч, начинать с менее интенсивных упражнений и правильно подбирать вес.

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