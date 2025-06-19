Жінка кинула медичний м'яч у спортзалі і швидко пошкодувала: що сталося (відео)

Відео з невдалою спробою вправи з медичним м'ячем стало хітом соцмереж. Інцидент у спортзалі став приводом не тільки для сміху, а й для обговорення безпеки.

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Спроба дівчини тренуватися з медичним м'ячем обернулася епічним провалом і підірвала Instagram. За добу відео зібрало понад 19 мільйонів переглядів і сотні тисяч лайків.

Джалісса Гелен Олсен поділилася сміховинним моментом зі спортзалу, який моментально став вірусним. На відео вона з силою кидає медичний м'яч об підлогу, але не все пішло за планом. Замість того щоб відскочити назад у руки, снаряд несподівано вдарив дівчину по обличчю, збивши її окуляри, AirPods і саму Олсен з ніг.

Кліп, що супроводжувався підписом "Я — екстрений випадок", швидко набрав популярність, зібравши понад 830 тисяч лайків і шквал реакцій.

Користувачі соцмереж не могли стримати сміх.

"Я думав, у тебе випали очі", "На секунду я подумав, що навушники — це твої зуби. Ти в порядку?!", "Нокаут", "А вишенькою на торті стало падіння камери", "Одного разу я робив розтяжку з еспандером — він порвався, і я вибив собі щелепу. Біль об'єднує", — писали вони.

Однак гумор не завадив і корисним порадам. Персональна тренерка Джорджія Гарлік із Лондона поділилася рекомендаціями щодо безпечної роботи з медичним м'ячем. Вона радить використовувати м'яку поверхню під м'яч, починати з менш інтенсивних вправ і правильно підбирати вагу.

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