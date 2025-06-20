Цена вина выросла в сто раз: во сколько обошлась девушке ошибка бармена (фото)

Жительница Великобритании по ошибке заплатила более 1600 фунтов (почти 90 тысячи гривен) за бутылку вина, которая обычно стоит около 16 (896 гривен). Инцидент произошел в одном из пабов Халла (Англия), где сотрудник случайно ввел неверную сумму при оплате через Apple Pay.

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Девушка из Великобритании хотела расслабиться за бокалом вина, а получила платеж, сопоставимый с отпуском на Мальдивах. Об этом пишет Daily Star.

23-летняя Иззи Финч из Халла, Восточный Йоркшир, вряд ли забудет вечер, когда решила немного расслабиться с бокалом белого вина. Вместо привычных 16 фунтов стерлингов (896 гривен) за бутылку Pinot Grigio Delle Venezie ей пришел счет почти в сто раз больше — ошеломляющие 1653,52 фунта (почти 90 тысячи гривен).

Вечер начался безобидно — девушка отдыхала в пабе с кузеном, 22-летним Уильямом Финчем. Они поочередно угощали друг друга бутылками вина, как вдруг Apple Pay Иззи внезапно "расщедрился".

"Я была в полном шоке. Просто уставилась на барменшу Амиру и сказала: "Не может быть, чтобы я только что заплатила 1653 фунта (почти 90 тысячи гривен)". И тут же приходит уведомление: платеж прошел", — вспоминает Иззи.

Британка заплатила 1653 фунта (почти 90 тысячи гривен) Фото: SWNS Персонал паба отреагировал оперативно, извинился и пообещал вернуть деньги Фото: SWNS

Ситуация могла бы показаться абсурдной, если бы не подтверждение транзакции и чек. Вмешался Уильям, заметивший, как у кузины "глаза полезли на лоб". Он подозревает, что бармен случайно ввел две суммы (16,53 и 16,52), что в сумме и дало эту астрономическую цифру.

"Мы все были немного под шофе. Когда увидел выражение лица Иззи и бармена, просто разразился хохотом. Это была истерика", — признался Уильям. Он добавил, что сестра паниковала, боясь уйти в овердрафт, особенно учитывая ее привычку считать деньги в приложении "словно они не настоящие".

Персонал паба отреагировал оперативно, извинился и пообещал вернуть деньги. Средства уже находятся в процессе возврата.

К слову, хотя вино Pinot Grigio Delle Venezie в пабе стоит около 16 фунтов стерлингов, в интернет-магазинах его можно найти и за 8.50 (450 гривен).

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