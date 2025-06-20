Ціна вина зросла у сто разів: у скільки обійшлася дівчині помилка бармена (фото)

Мешканка Великої Британії помилково заплатила понад 1600 фунтів (майже 90 тисяч гривень) за пляшку вина, яка зазвичай коштує близько 16 (896 гривень). Інцидент стався в одному з пабів Галла (Англія), де співробітник випадково ввів неправильну суму під час оплати через Apple Pay.

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Дівчина з Великої Британії хотіла розслабитися за келихом вина, а отримала платіж, який можна порівняти з відпусткою на Мальдівах. Про це пише Daily Star.

23-річна Іззі Фінч з Галла, Східний Йоркшир, навряд чи забуде вечір, коли вирішила трохи розслабитися з келихом білого вина. Замість звичних 16 фунтів стерлінгів (896 гривень) за пляшку Pinot Grigio Delle Venezie їй прийшов рахунок майже в сто разів більший — приголомшливі 1653,52 фунта (майже 90 тисяч гривень).

Вечір почався нешкідливо — дівчина відпочивала в пабі з кузеном, 22-річним Вільямом Фінчем. Вони по черзі пригощали один одного пляшками вина, як раптом Apple Pay Іззі раптово "розщедрився".

"Я була в повному шоці. Просто втупилася на барменшу Аміру і сказала: "Не може бути, щоб я щойно заплатила 1653 фунти (майже 90 тисяч гривень)". І тут же приходить повідомлення: платіж пройшов", — згадує Іззі.

Британка заплатила 1653 фунти (майже 90 тисяч гривень) Фото: SWNS Персонал пабу відреагував оперативно, вибачився і пообіцяв повернути гроші Фото: SWNS

Ситуація могла б здатися абсурдною, якби не підтвердження транзакції та чек. Втрутився Вільям, який помітив, як у кузини "очі полізли на лоб". Він підозрює, що бармен випадково ввів дві суми (16,53 і 16,52), що в сумі й дало цю астрономічну цифру.

"Ми всі були трохи під шофе. Коли побачив вираз обличчя Іззі та бармена, просто вибухнув реготом. Це була істерика", — зізнався Вільям. Він додав, що сестра панікувала, боячись піти в овердрафт, особливо з огляду на її звичку рахувати гроші в застосунку "ніби вони не справжні".

Персонал пабу відреагував оперативно, вибачився і пообіцяв повернути гроші. Кошти вже перебувають у процесі повернення.

До слова, хоча вино Pinot Grigio Delle Venezie в пабі коштує близько 16 фунтів стерлінгів, в інтернет-магазинах його можна знайти й за 8.50 (450 гривень).

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