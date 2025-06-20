Девушка просто хотела посмотреть на ракушку, и чуть не погибла: что произошло (видео)

29-летняя Беккили Роулз едва не пострадала от ядовитой улитки, приняв ее за красивую ракушку. Как оказалось, существо внутри могло ее убить, ведь противоядия от его укуса не существует.

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Обычный поход на пляж обернулся для жительницы Японии потенциальной встречей со смертью, и стал вирусным предупреждением для миллионов людей в TikTok.

29-летняя Беккили Роулз, живущая с мужем на острове Окинава, в дождливый день отправилась осматривать приливные лужи, полные морской жизни. Она часто находит там крабов, рыб и других морских обитателей. Но на этот раз ее внимание привлекла якобы необычайно красивая ракушка, едва заметная сквозь песок.

"Я подумала: какая красивая ракушка, надо взглянуть поближе", — рассказала она.

Беккили подняла ее руками, любовалась узором и даже сняла короткое видео. Однако, перевернув раковину, она заметила внутри нечто мягкое — живое существо. Позже оказалось, что это была конусная улитка — одна из самых ядовитых и опасных в мире. Некоторые ее виды содержат яд, способный убить нескольких человек, и от него нет противоядия.

"Когда я провела обратный поиск по фото, у меня просто похолодело в груди. Это могла быть самая большая ошибка в моей жизни", — вспоминает она.

Некоторые виды конусных улиток содержат яд, способный убить нескольких человек Фото: TikTok

Издание People отмечает, что улитку часто называют "сигаретной", ведь по легенде, после ее укуса остается времени только на последнюю сигарету.

К счастью, Роулз не пострадала, но испытала сильный стресс и паранойю в течение нескольких дней. Чтобы предупредить других, она опубликовала видео в TikTok. Оно быстро стало вирусным, собрав более 25 миллионов просмотров и тысячи комментариев.

"Я даже представить не могла, что это видео так разойдется. Но если благодаря ему хотя бы один человек не возьмет опасную улитку в руки — это уже стоит того", — признается она.

В продолжении ролика Беккили рассказала больше о своем опыте и подчеркнула важность уважения к морской природе.

"Я люблю океан, но теперь знаю: к незнакомым созданиям нужно относиться с осторожностью. Как говорится — если это шишка, оставь ее в покое", — добавила девушка.

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