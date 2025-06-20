Дівчина просто хотіла подивитися на мушлю, і ледь не загинула: що сталося (відео)

29-річна Беккілі Роулз ледь не постраждала від отруйного равлика, сприйнявши його за красиву мушлю. Як виявилося, істота всередині могла її вбити, адже протиотрути від його укусу не існує.

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Звичайний похід на пляж обернувся для мешканки Японії потенційною зустріччю зі смертю, і став вірусним попередженням для мільйонів людей у TikTok.

29-річна Беккілі Роулз, яка живе з чоловіком на острові Окінава, в дощовий день вирушила оглядати приливні калюжі, повні морського життя. Вона часто знаходить там крабів, риб та інших морських мешканців. Але цього разу її увагу привернула нібито надзвичайно красива мушля, ледь помітна крізь пісок.

"Я подумала: яка гарна мушля, треба поглянути ближче", — розповіла вона.

Беккілі підняла її руками, милувалася візерунком і навіть зняла коротке відео. Однак, перевернувши мушлю, вона помітила всередині щось м'яке — живу істоту. Пізніше виявилося, що це був конусний равлик — один із найотруйніших і найнебезпечніших у світі. Деякі його види містять отруту, здатну вбити кількох людей, і від неї немає протиотрути.

"Коли я провела зворотний пошук за фото, у мене просто похолоділо в грудях. Це могла бути найбільша помилка в моєму житті", — згадує вона.

Деякі види конусних равликів містять отруту, здатну вбити кількох людей Фото: TikTok

Видання People зазначає, що равлика часто називають "цигарковим", адже за легендою, після його укусу залишається часу лише на останню цигарку.

На щастя, Роулз не постраждала, але зазнала сильного стресу і параної протягом кількох днів. Щоб попередити інших, вона опублікувала відео в TikTok. Воно швидко стало вірусним, зібравши понад 25 мільйонів переглядів і тисячі коментарів.

"Я навіть уявити не могла, що це відео так розійдеться. Але якщо завдяки йому хоча б одна людина не візьме небезпечного равлика до рук — це вже варте того", — зізнається вона.

У продовженні ролика Беккілі розповіла більше про свій досвід і підкреслила важливість поваги до морської природи.

"Я люблю океан, але тепер знаю: до незнайомих створінь потрібно ставитися з обережністю. Як то кажуть — якщо це шишка, залиш її в спокої", — додала дівчина.

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