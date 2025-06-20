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МирФан

Женщина снимала милое видео с дочерью, но внезапно услышала звук, от которого стынет кровь

Мать с дочерью услышали громкий звук самолета пролетающего низко над их домом в США
Фото: TikTok | Американка случайно сняла на видео, как громкий звук самолета испугал ее детей

Арли Херрема хотела запечатлеть, как дочь играет, но случайно сняла, как звук самолета пугает ее детей. Видео стало вирусным и напомнило многим о страданиях детей в зонах боевых действий.

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Мама из Техаса случайно сняла на видео, как громкий звук самолета испугал ее детей. Ролик стал вирусным в TikTok и вызвал волну обсуждений.

Арли Херрема, мама двоих детей из Арлингтона, штат Техас (США), хотела просто запечатлеть на видео, как ее 3-летняя дочь Руби Джо играет в парикмахера. Однако вместо милого семейного момента она случайно сняла тревожную сцену. Громкий звук самолета, пролетевшего низко над их домом, напугал всех членов семьи, включая 7-месячного сына Хейса, который тут же расплакался.

Видео, опубликованное в TikTok, быстро стало вирусным, набрав более 3,8 миллиона просмотров. Зрители увидели, как Арли и ее дети реагируют на неожиданный гул, а сама мама призналась, что в первые секунды подумала, будто произошел взрыв. Позже стало ясно, что это был праздничный пролет в честь Дня памяти неподалеку от стадиона Globe Life Field, где в тот момент шла игра бейсбольной команды Rangers.

Однако реакция зрителей оказалась куда масштабнее, чем ожидала Херрема. Видео моментально вызвало бурную политическую дискуссию: многие комментаторы сравнили испуг американской семьи с тем, что ежедневно переживают дети в зоне боевых действий, в частности в Газе.

"Представьте себе детей в Палестине", — гласит один из популярных комментариев. Другие писали о том, что для палестинских детей звук самолета означает смертельную угрозу, а не просто шум.

Херрема откровенно призналась, что у нее были похожие мысли.

"Я тоже подумала тогда о детях и матерях, которые страдают от войны. Это заставило меня почувствовать благодарность за то, где мы живем", — отметила американка.

По данным ООН на 18 июня 2025 года, в результате продолжающегося конфликта в Газе погибло 55 637 палестинцев, включая 15 613 детей. Израильские источники сообщают о более чем 1200 погибших израильтян, включая жертв нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Ранее Фокус сообщал, что реакция отца на первые слова дочки покорила сеть. Девятимесячная Джейд впервые сказала "папа". Ролик стал вирусным и набрал более 20,8 миллионов просмотров.

Также стало известно, что отец на несколько минут оставил малыша без присмотра и тот устроил погром в гостиной. Двухлетний мальчик Джордж из Великобритании стал звездой в соцсетях после того, как высыпал ведро с углем на диван.