Женщина снимала милое видео с дочерью, но внезапно услышала звук, от которого стынет кровь

Арли Херрема хотела запечатлеть, как дочь играет, но случайно сняла, как звук самолета пугает ее детей. Видео стало вирусным и напомнило многим о страданиях детей в зонах боевых действий.

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Мама из Техаса случайно сняла на видео, как громкий звук самолета испугал ее детей. Ролик стал вирусным в TikTok и вызвал волну обсуждений.

Арли Херрема, мама двоих детей из Арлингтона, штат Техас (США), хотела просто запечатлеть на видео, как ее 3-летняя дочь Руби Джо играет в парикмахера. Однако вместо милого семейного момента она случайно сняла тревожную сцену. Громкий звук самолета, пролетевшего низко над их домом, напугал всех членов семьи, включая 7-месячного сына Хейса, который тут же расплакался.

Видео, опубликованное в TikTok, быстро стало вирусным, набрав более 3,8 миллиона просмотров. Зрители увидели, как Арли и ее дети реагируют на неожиданный гул, а сама мама призналась, что в первые секунды подумала, будто произошел взрыв. Позже стало ясно, что это был праздничный пролет в честь Дня памяти неподалеку от стадиона Globe Life Field, где в тот момент шла игра бейсбольной команды Rangers.

Однако реакция зрителей оказалась куда масштабнее, чем ожидала Херрема. Видео моментально вызвало бурную политическую дискуссию: многие комментаторы сравнили испуг американской семьи с тем, что ежедневно переживают дети в зоне боевых действий, в частности в Газе.

"Представьте себе детей в Палестине", — гласит один из популярных комментариев. Другие писали о том, что для палестинских детей звук самолета означает смертельную угрозу, а не просто шум.

Херрема откровенно призналась, что у нее были похожие мысли.

"Я тоже подумала тогда о детях и матерях, которые страдают от войны. Это заставило меня почувствовать благодарность за то, где мы живем", — отметила американка.

По данным ООН на 18 июня 2025 года, в результате продолжающегося конфликта в Газе погибло 55 637 палестинцев, включая 15 613 детей. Израильские источники сообщают о более чем 1200 погибших израильтян, включая жертв нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Ранее Фокус сообщал, что реакция отца на первые слова дочки покорила сеть. Девятимесячная Джейд впервые сказала "папа". Ролик стал вирусным и набрал более 20,8 миллионов просмотров.

Также стало известно, что отец на несколько минут оставил малыша без присмотра и тот устроил погром в гостиной. Двухлетний мальчик Джордж из Великобритании стал звездой в соцсетях после того, как высыпал ведро с углем на диван.