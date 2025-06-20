Жінка знімала миле відео з донькою, але раптово почула звук, від якого холоне кров

Арлі Херрема хотіла сфотографувати, як дочка грається, але випадково зняла, як звук літака лякає її дітей. Відео стало вірусним і нагадало багатьом про страждання дітей у зонах бойових дій.

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Мама з Техасу випадково зняла на відео, як гучний звук літака налякав її дітей. Ролик став вірусним у TikTok і викликав хвилю обговорень.

Арлі Херрема, мама двох дітей з Арлінгтона, штат Техас (США), хотіла просто закарбувати на відео, як її 3-річна донька Рубі Джо грає в перукаря. Однак замість милого сімейного моменту вона випадково зняла тривожну сцену. Гучний звук літака, що пролетів низько над їхнім будинком, налякав усіх членів сім'ї, включно з 7-місячним сином Хейсом, який одразу ж розплакався.

Відео, опубліковане в TikTok, швидко стало вірусним, набравши понад 3,8 мільйона переглядів. Глядачі побачили, як Арлі та її діти реагують на несподіваний гул, а сама мама зізналася, що в перші секунди подумала, ніби стався вибух. Пізніше стало зрозуміло, що це був святковий проліт на честь Дня пам'яті неподалік від стадіону Globe Life Field, де на той момент йшла гра бейсбольної команди Rangers.

Однак реакція глядачів виявилася куди масштабнішою, ніж очікувала Херрема. Відео моментально викликало бурхливу політичну дискусію: багато коментаторів порівняли переляк американської сім'ї з тим, що щодня переживають діти в зоні бойових дій, зокрема в Газі.

"Уявіть собі дітей у Палестині", — свідчить один із популярних коментарів. Інші писали про те, що для палестинських дітей звук літака означає смертельну загрозу, а не просто шум.

Херрема відверто зізналася, що в неї були схожі думки.

"Я теж подумала тоді про дітей і матерів, які страждають від війни. Це змусило мене відчути вдячність за те, де ми живемо", — зазначила американка.

За даними ООН станом на 18 червня 2025 року, унаслідок конфлікту в Газі загинуло 55 637 палестинців, включно з 15 613 дітьми. Ізраїльські джерела повідомляють про понад 1200 загиблих ізраїльтян, включно з жертвами нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Раніше Фокус повідомляв, що реакція батька на перші слова доньки підкорила мережу. Дев'ятимісячна Джейд вперше сказала "тато". Ролик став вірусним і набрав понад 20,8 мільйона переглядів.

Також стало відомо, що батько на кілька хвилин залишив малюка без нагляду і той влаштував погром у вітальні. Дворічний хлопчик Джордж із Великої Британії став зіркою в соцмережах після того, як висипав відро з вугіллям на диван.